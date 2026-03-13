Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

CLIP: Xe tải nối nhau bò qua những ổ voi trên 'con đường đau khổ' ở nội ô TPHCM

Như Quỳnh - Kim Thoa

TPO - Một đoạn đường Bến Nghé dài khoảng 200 mét thuộc phường Tân Thuận, TPHCM thời gian gần đây xuất hiện chi chít "ổ voi" khiến người dân địa phương lẫn người đi đường khốn khổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Clip con đường chi chít "ổ voi" ở TPHCM.
z7616551099418-d8838509800642805afdd0e505d9bc10.jpg
z7616551358557-09bc22b81cdc1316931bce67cf357b93.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường Bến Nghé dài khoảng 200 m, từ đường Lưu Trọng Lư đến đường Liên Cảng A5, đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện dày đặc “ổ voi”, “ổ gà”, nhiều vị trí ngập nước khiến người đi đường khó quan sát độ sâu.
tp-img20260313100911.jpg
tp-img20260313100919.jpg
tp-img20260313100719.jpg
Do các hố sâu nằm sát nhau nên nếu gặp mưa, các hố này bị nước che phủ. Nhiều xe tải khi lưu thông qua đây đã bị sụp bánh, mắc kẹt giữa đường. "Cách đây ít hôm, một số tài xế phải dùng xích hoặc nhờ xe khác kéo mới có thể đưa phương tiện ra khỏi hố", ông Phúc, người dân địa phương kể.
bn.jpg
Bà Nhung, người dân cho biết, tình trạng mặt đường hư hỏng đã kéo dài một thời gian, gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Không ít xe máy khi đi qua đoạn đường này cũng bị loạng choạng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
tp-img20260313100808.jpg
tp-img20260313100919.jpg
Theo ghi nhận của PV, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ nhưng hầu hết xe lưu thông qua đoạn đường này là xe tải hạng nặng, container...
tp-img20260313101556.jpg
tp-img20260313101247.jpg
tp-img20260313101539.jpg
Nhiều người mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa đoạn đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong ảnh, công nhân môi trường đang nạo vét cống ngày 13/3.
Như Quỳnh - Kim Thoa
#Tình trạng xuống cấp đường Bến Nghé #Ngập nước và hố sâu gây nguy hiểm #Ảnh hưởng đến giao thông TP.HCM #Thiếu bảo trì và cải thiện hạ tầng #Nguy cơ tai nạn giao thông do hư hỏng đường #đường hư hỏng #ổ voi #giao thông TPHCM #an toàn giao thông #xe tải #đường xấu #sửa đường

