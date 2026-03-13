CLIP: Xe tải nối nhau bò qua những ổ voi trên 'con đường đau khổ' ở nội ô TPHCM

TPO - Một đoạn đường Bến Nghé dài khoảng 200 mét thuộc phường Tân Thuận, TPHCM thời gian gần đây xuất hiện chi chít "ổ voi" khiến người dân địa phương lẫn người đi đường khốn khổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.