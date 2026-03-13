CLIP: Xe tải nối nhau bò qua những ổ voi trên 'con đường đau khổ' ở nội ô TPHCM

TPO - Một đoạn đường Bến Nghé dài khoảng 200 mét thuộc phường Tân Thuận, TPHCM thời gian gần đây xuất hiện chi chít "ổ voi" khiến người dân địa phương lẫn người đi đường khốn khổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường Bến Nghé dài khoảng 200 m, từ đường Lưu Trọng Lư đến đường Liên Cảng A5, đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện dày đặc “ổ voi”, “ổ gà”, nhiều vị trí ngập nước khiến người đi đường khó quan sát độ sâu.
Do các hố sâu nằm sát nhau nên nếu gặp mưa, các hố này bị nước che phủ. Nhiều xe tải khi lưu thông qua đây đã bị sụp bánh, mắc kẹt giữa đường. "Cách đây ít hôm, một số tài xế phải dùng xích hoặc nhờ xe khác kéo mới có thể đưa phương tiện ra khỏi hố", ông Phúc, người dân địa phương kể.
Theo ghi nhận của PV, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ nhưng hầu hết xe lưu thông qua đoạn đường này là xe tải hạng nặng, container...
Nhiều người mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa đoạn đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong ảnh, công nhân môi trường đang nạo vét cống ngày 13/3.