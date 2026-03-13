Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bất ngờ nhận 100 triệu đồng từ tài khoản lạ, người đàn ông ở TPHCM đến công an cầu cứu

Nguyễn Dũng
TPO - Đang vui tết với gia đình, anh Lê Anh Tuấn ngụ phường Phú Mỹ, TPHCM bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng trong tài khoản. Nhận thấy số tiền trên không phải của mình nên anh Tuấn đến trình báo công an.

Ngày 13/3, Công an phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết vừa phối hợp với ngân hàng hỗ trợ một người dân hoàn trả số tiền 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Anh Tuấn hoàn tất thủ tục tại trụ sở công an sau khi chuyển trả lại cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2026 (trong dịp nghỉ Tết Âm lịch), anh Lê Anh Tuấn (cư trú tại phường Phú Mỹ) đến Công an phường trình báo việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy số tiền này không phải của mình, anh Tuấn đã chủ động nhờ cơ quan Công an hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ sở hữu.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Mỹ tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với chi nhánh ngân hàng làm rõ giao dịch. Qua đó xác định người chuyển nhầm tiền là chị Hoàng Thị Hiền (cư trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình). Lực lượng Công an đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục xác minh giao dịch theo quy định của ngân hàng.

Do chị Hiền hiện sinh sống tại tỉnh Ninh Bình nên sáng ngày 12/3, Công an phường Phú Mỹ mời anh Tuấn đến trụ sở để hỗ trợ hoàn tất các thủ tục. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an, anh Tuấn đã hoàn trả toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho chủ tài khoản.

Hành động trung thực của anh Lê Anh Tuấn cùng sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Phú Mỹ góp phần lan tỏa hình ảnh “người tốt, việc tốt”, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” trong lực lượng Công an nhân dân.

Nguyễn Dũng
#Chuyển khoản #chuyển nhầm tiền vào tài khoản #Chuyển khoản nhầm và hành động trung thực #Phối hợp ngân hàng chuyển khoản #Công an #Công an TPHCM #TPHCM #Ninh Bình #Số tài khoản #Tết Nguyên đán

