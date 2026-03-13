Clip: Cảnh sát giao thông mở đường đưa sản phụ kịp thời đến bệnh viện

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng (TPHCM), một cán bộ Cảnh sát giao thông khi được yêu cầu, đã nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng mở đường, hỗ trợ ô tô chở sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện an toàn, kịp thời.

Clip Cảnh sát giao thông dẫn đường cho xe ô tô chở sản phụ đến bệnh viện.

Sáng nay 13/3, tại khu vực ngã tư Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng (TPHCM) cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT)Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông thì một tài xế ô tô bất ngờ dừng lại nhờ hỗ trợ.

Theo đó, trên xe có một sản phụ đang có dấu hiệu chuyển dạ, cần nhanh chóng đến bệnh viện. Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ CSGT lập tức sử dụng mô tô đặc chủng, bật còi hụ để dẫn đường cho ô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường đông phương tiện.

Hình ảnh cán bộ Cảnh sát giao thông dẫn đường cho xe chở sản phụ.

Nhờ được ưu tiên mở đường, chiếc xe chở sản phụ nhanh chóng đến Bệnh viện Hùng Vương an toàn, kịp thời để các bác sĩ tiếp nhận và hỗ trợ.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh đã nhận được nhiều lời khen từ người dân chứng kiến sự việc. Nhiều người chia sẻ hình ảnh, video lên mạng xã hội bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử đẹp của lực lượng CSGT khi kịp thời giúp đỡ người dân trong tình huống khẩn cấp.