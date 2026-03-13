Container rơi xuống kênh Chợ Gạo

TPO - Một container từ sà lan bị vướng dây điện kéo rớt xuống kênh Chợ Gạo (Đồng Tháp). Nguyên nhân là thuyền trưởng thiếu quan sát, dẫn tới sự cố khi qua cầu Chợ Gạo.

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đang làm rõ sự cố sà lan vướng vào dây điện trên kênh Chợ Gạo.

Sự cố xảy ra vào trưa 13/3, trên kênh Chợ Gạo qua xã Chợ Gạo (ngay cầu Chợ Gạo). Sà lan biển số SG-10472 (trọng tải 4.179 tấn), do N.V.Đ.H (SN 1978, ngụ Đồng Tháp) điều khiển, chở container rỗng xếp thành 4 lớp. Khi tới gầm cầu Chợ Gạo, do con nước lớn, thuyền trưởng không chú ý biển báo, chiều cao tĩnh không cầu, nên khi qua cầu thùng container trên cùng đã vướng vào dây điện dưới gầm cầu.

Sự cố làm đứt 2 dây điện, rơi container xuống kênh, không gây thiệt hại về người.

Container rơi xuống kênh được trục vớt lên bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông đã cử tổ công tác đến hiện trường phối hợp với công an xã Chợ Gạo điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu xác định, thuyền trưởng điều khiển sà lan không tuân thủ theo chỉ dẫn của báo, dẫn đến vướng vào dây điện khi qua cầu Chợ Gạo.