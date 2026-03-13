Giải cứu khẩn tài xế mắc kẹt trên cao tốc

TPO - Tại hiện trường vụ tai nạn, cửa cabin bị kẹt cứng, nhiều cấu kiện kim loại chèn ép khiến tài xế bị mắc kẹt trong không gian hẹp. Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực cùng các dụng cụ chuyên dụng để phá dỡ phần cabin, để đưa tài xế ra ngoài.

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa giải cứu thành công tài xế trong vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Cảnh sát giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khoảng 10h10 cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP. Đà Nẵng nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường dẫn lối ra tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Một xe đầu kéo BKS 29H-224.XX kéo theo sơ mi rơ moóc tải BKS 92R-046.XX gặp nạn, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng điều động một xe chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Thiếu tá Huỳnh Ngọc Trung - Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn - triển khai phương án tiếp cận nạn nhân trong điều kiện hiện trường phức tạp, phương tiện bị biến dạng nặng phần đầu.

Tại hiện trường, cửa cabin bị kẹt cứng, nhiều cấu kiện kim loại chèn ép khiến tài xế bị mắc kẹt trong không gian hẹp. Nhận định tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực cùng các dụng cụ chuyên dụng để phá dỡ phần cabin, tạo lối tiếp cận, bảo đảm an toàn cho nạn nhân trong suốt quá trình giải cứu.

Sau thời gian khẩn trương, thận trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn đã đưa được tài xế ra ngoài an toàn, đồng thời phối hợp lực lượng y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, người bị mắc kẹt là ông Tạ Văn Khí (SN 1985, quê quán xã Vật Lại, TP. Hà Nội). Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.