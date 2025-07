Nghẹt thở giải cứu tài xế container mắc kẹt trong cabin sau cú tông ô tô dừng đèn đỏ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/7, tại Km615+650 trên QL1, đoạn qua xã Quảng Trạch (Quảng Trị), xe container BKS 50LD-156.xx kéo theo rơ-moóc 51R-338.xx (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Nam - Bắc, bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe container BKS 50H-036.xx kéo theo rơ-moóc 51R-340.xx đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Tài xế mắc kẹt trong container sau cú tông mạnh.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe container phía sau bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Tài xế mắc kẹt trong cabin, hoảng loạn và không thể tự thoát ra ngoài. Những người dân gần đó đã nhanh chóng tiếp cận để giải cứu. Tuy nhiên, do đầu xe bẹp dúm, khung xe ép vào người tài xế, người dân đã phải dùng phương tiện cắt phá cabin. Sau nhiều giờ đồng hồ mới giải cứu được tài xế để đưa đi cấp cứu.

Người dân tập trung giải cứu.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Quảng Trạch có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.