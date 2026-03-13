Bị phạt 7,5 triệu đồng vì báo chốt CSGT đo nồng độ cồn

TPO - Đăng tải thông tin và vị trí lực lượng CSGT Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ, đo nồng độ cồn người tham gia giao thông lên mạng xã hội, người đàn ông 36 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 13/3, thông tin từ Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh V.T.T. (SN 1990) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Công an làm việc với người vi phạm.

Trước đó, Công an xã Đồng Tiến phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải công khai dòng trạng thái có nội dung “báo chốt”, thông tin về vị trí lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Qua xác minh, công an xác định anh T. là người đăng tải nội dung trên nên triệu tập làm việc. Làm việc với công an, T. thừa nhận đã đăng tải bài viết nhằm thông báo cho người thân, bạn bè trên facebook biết vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ để tránh né việc kiểm tra, xử lý.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin “báo chốt” lực lượng chức năng trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện để các trường hợp vi phạm né tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng. Người dân không nên tham gia, chia sẻ thông tin trong các hội, nhóm có hoạt động thông báo vị trí kiểm tra của lực lượng chức năng.