Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm

Nguyễn Hoài
TPO - Tính từ 19h tối qua (13/3) đến sáng sớm nay (14/3), khu vực đỉnh Bạch Mã của Thành phố Huế ghi nhận lượng mưa gần 500mm, cho thấy đây không chỉ là rốn mưa ở Việt Nam mà còn là một trong những nơi ghi nhận mưa nhiều nhất thế giới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Bình Định cũ trong những ngày qua đã có mưa dông rải rác. Từ đêm qua đến sáng nay (14/3), mưa gia tăng, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to, nhất là tại Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi.

Tính riêng từ 19h tối 13/3 đến 7h sáng 14/3, nhiều điểm đo ở Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi có mưa lớn trên 120mm như Phú Lộc (Huế) 126mm, Bình Khương (Quảng Ngãi) 164mm, Bình An (Quảng Ngãi) 143mm, Lưu vực hồ Hòa Trung (Đà Nẵng) 141.6mm, Đề Gi (Gia Lai) 120.1mm, riêng đỉnh Bạch Mã (Huế), lượng mưa lên tới 462.4mm, đây là lượng mưa đặc biệt lớn trong mùa khô.

Nhiều khu vực ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã hứng chịu lượng mưa rất lớn trong đêm qua và sáng nay (14/3). Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra trong đêm qua và sáng nay, khu vực Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà cũng xuất hiện các cụm mây dông gây mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ trên 80mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào với lượng mưa phổ biến 10–30mm, có nơi mưa trên 70mm. Từ đêm 14/3, mưa có xu hướng giảm dần.

Đỉnh Bạch Mã (Huế) là nơi có lượng mưa lớn nhất Việt Nam. Trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2025, khu vực này đã hứng chịu những trận mưa cực kỳ dữ dội với lượng mưa ngày cao nhất lên tới 1739.6mm.

Đây là lượng mưa ngày lớn nhất trong lịch sử quan trắc tại Việt Nam, vượt qua kỷ lục cũng tại Huế vào năm 1999. Đây đồng thời là trận mưa lớn thứ hai trong lịch sử thế giới, chỉ sau trận mưa xảy ra tại một hòn đảo trên Ấn Độ Dương vào năm 1966.

