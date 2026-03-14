Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

TPO - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trang trọng dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc vào ngày 14/3/1988. Hoạt động này nhằm khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 14/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trang trọng tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 64 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc vào ngày 14/3/1988. Đoàn đại biểu do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 64 Anh hùng liệt sĩ anh dũng hi sinh vì biển đảo Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tri ân những người con ưu tú của dân tộc.

Cách đây đúng 38 năm, tại vùng biển Gạc Ma, những chiến sĩ Hải quân Việt Nam quả cảm đã kết thành “vòng tròn bất tử”, lấy thân mình bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng giữa làn mưa đạn để khẳng định chủ quyền thiêng liêng.

Đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dâng hoa tại Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma.

Sự hy sinh của các anh không chỉ là nỗi đau, mà đã trở thành biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là cột mốc sống khẳng định bản sắc và ý chí không bao giờ khuất phục của dân tộc Việt Nam trước sóng gió Biển Đông.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Phát huy tinh thần Gạc Ma, mỗi cán bộ, chiến Vùng 4 Hải quân cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Những người lính biển hôm nay hứa sẽ chắc tay súng, vững tay lái, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn biển đảo thiêng liêng mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu để giữ gìn.