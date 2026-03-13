Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay Mỹ

TPO - Hải quân Iran tuyên bố đã phóng nhiều tên lửa nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng và buộc con tàu phải rút khỏi khu vực.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (13/3) cho biết: "Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, khiến tàu này không thể hoạt động và buộc phải rút lui khỏi vùng Vịnh".

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, sau cuộc tấn công, tàu chiến Mỹ và nhóm tàu ​​hộ tống đã "rời khỏi khu vực với tốc độ cao". Tuy nhiên, phía Iran không công bố thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại hay thương vong.

Ảnh: Getty Images

Ngay sau khi các báo cáo của Iran xuất hiện, Mỹ đã bác bỏ những tuyên bố này. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã đăng một bức ảnh về tàu chiến Mỹ, kèm theo thông điệp: "Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln tiếp tục hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury và duy trì hoạt động tại khu vực."

Trong một diễn biến liên quan, CBS News cho biết hồi đầu tuần, các tàu chiến Mỹ hoạt động cùng tàu sân bay Abraham Lincoln tại Biển Ả Rập đã nổ súng vào một tàu của Iran khi con tàu này tiến gần nhóm tàu sân bay.

Theo hai quan chức Mỹ được CBS dẫn lời cho biết, một tàu chiến Mỹ ban đầu đã sử dụng pháo Mark-45 cỡ nòng 5 inch (54 ly) để nhắm vào tàu Iran nhưng bắn trượt nhiều lần. Sau đó, một trực thăng vũ trang đã phóng hai tên lửa Hellfire, bắn trúng mục tiêu. Hiện chưa rõ tình trạng con tàu của Iran và thuỷ thủ đoàn.

Mỹ đã điều hai tàu sân bay USS Gerald R Ford và USS Abraham Lincoln đến Trung Đông để tham gia chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran mà Washington phát động cùng với Israel vào ngày 28/2.

Ngoài ra, hai tàu khu trục USS Spruance và USS Michael Murphy được cho là đang hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln tại Biển Ả Rập. Theo các báo cáo trước đó, ít nhất sáu tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác của Mỹ cũng đang hiện diện trong khu vực.