Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Macron xác nhận có binh sĩ Pháp thương vong ở Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ quân sự ở vùng Erbil thuộc Iraq.

“Quân nhân Arnaud Frion đã hy sinh trong một cuộc tấn công ở vùng Erbil của Iraq”, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội. “Tôi muốn chia buồn với gia đình và bạn bè của anh ấy”.

Ông Macron lên án cuộc tấn công là “không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định Paris không liên quan đến cuộc xung đột khu vực do chiến dịch của Mỹ và Israel vào Iran gây ra.

“Xung đột ở Iran không thể biện minh cho những cuộc tấn công như vậy”, ông nói, nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Pháp ở Iraq “là một phần trong khuôn khổ nghiêm ngặt của cuộc chiến chống khủng bố”.

Hơn 900 binh sĩ Pháp đang đóng quân tại nước này như một phần của chiến dịch do Mỹ dẫn đầu được phát động hơn một thập kỷ trước, nhằm “làm suy yếu và loại bỏ” nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lãnh đạo Pháp không nêu rõ ai chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, nhưng theo chính quyền khu vực, vụ tấn công vào căn cứ được thực hiện bởi các nhóm chiến binh thân Iran.

Các chiến binh Hồi giáo Shia Iraq được cho là đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Iraq trong ba đến bốn ngày qua.

Bộ Quốc phòng Ý hôm 12/3 cho biết, một căn cứ quân sự của Ý ở Iraq đã bị không kích. Đây là cuộc tấn công có chủ đích, nhắm mục tiêu vào một cơ sở tập trung lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Pháp đang triển khai khoảng một chục tàu hải quân, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay, đến Địa Trung Hải, Biển Đỏ và có thể cả Eo biển Hormuz như một động thái hỗ trợ phòng thủ cho các đồng minh bị đe dọa bởi cuộc xung đột ở Trung Đông.

Minh Hạnh
RT, Reuters
#Pháp #Tổng thống Pháp Emmanuel Macron #Iraq #căn cứ quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục