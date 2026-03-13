Máy bay quân sự Mỹ rơi ở Iraq

TPO - Một máy bay tiếp nhiên liệu quân sự của Mỹ đã bị rơi ở phía tây Iraq, trong một sự cố mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết có liên quan đến một máy bay khác.

Máy bay KC-135 tiếp nhiên liệu cho máy bay F-15. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo chính thức của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai sau khi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của nước này bị rơi.

“Sự cố xảy ra trong không phận đồng minh, khi Mỹ đang tiến hành Chiến dịch Epic Fury. Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành”, CNN trích tuyên bố. “Có hai máy bay liên quan đến sự cố này. Một chiếc đã bị rơi ở phía tây Iraq, và chiếc thứ hai đã hạ cánh an toàn. Nguyên nhân không phải do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực đồng minh gây ra”.

Ít nhất 5 thành viên phi hành đoàn đã có mặt trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu bị rơi, một quan chức Mỹ nói với CNN. Chiếc máy bay thứ hai hạ cánh an toàn cũng là một chiếc KC-135, quan chức này cho biết.

Hiện không rõ có binh sĩ Mỹ nào bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ việc hay không.

Theo Không quân Mỹ, phi hành đoàn của máy bay KC-135 thường bao gồm từ 3 đến 4 người: một phi công, một cơ phó và một người điều khiển cần tiếp nhiên liệu (có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho các máy bay khác trên không từ KC-135). Một số nhiệm vụ cũng yêu cầu có thêm hoa tiêu trong phi hành đoàn.

Mỹ đã điều động một số lượng lớn máy bay đến Trung Đông để tham gia các hoạt động nhằm vào Iran. Kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 28/2 đến nay, 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 150 binh sĩ khác bị thương.

Tuần trước, 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle Mỹ đã bị bắn rơi ở Kuwait trong một vụ bắn nhầm đồng minh. Tất cả 6 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn.