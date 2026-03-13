Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Truyền thông Iran bác tin phu nhân cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời

Thu Loan

TPO - Các hãng tin Iran như Fars và Nournews vừa bác bỏ thông tin cho rằng phu nhân của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã qua đời vì bị thương nặng trong đợt tấn công của Mỹ và Israel.

screen-shot-2026-03-02-at-94757-pm.png
Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh

Ông Ali Khamenei đã thiệt mạng vào ngày 28/2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích hàng loạt mục tiêu ở Iran, trong đó có khu nhà của ông ở Tehran.

Theo bản tin của Fars, những thông tin ban đầu nói rằng bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh qua đời là không chính xác, đồng thời nhấn mạnh vấn đề lan truyền thông tin sai lệch sau cái chết của nhà lãnh đạo.

Nournews, cơ quan truyền thông có quan hệ với Hội đồng an ninh quốc gia tối cao, cho biết: “Phu nhân của nhà lãnh đạo cách mạng đã hy sinh vẫn còn sống, và tin tức ban đầu về việc bà tử vì đạo là không đúng”.

Các bản tin không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của bà cũng như không giải thích sự khác biệt với thông tin đăng tải trước đó.

Trước đó, một số hãng truyền thông Iran đưa tin bà Bagherzadeh đã qua đời do bị thương nặng. ISNA cho biết bà đã rơi vào hôn mê sau vụ tấn công và qua đời sau đó.

Bà Khojasteh Khamenei, 79 tuổi, là người vợ duy nhất của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. Họ kết hôn năm 1964.

Bà được nói là người giữ hình ảnh kín đáo trước công chúng, hiếm khi tham gia các hoạt động chính thức và hầu như tránh các vấn đề chính trị, thay vào đó tập trung cho gia đình và các nghĩa vụ tôn giáo.

Thu Loan
CNN
#Iran #Tình hình Iran #Ali Khamenei #Phu nhân đại giáo chủ Iran #Chiến sự Iran #Chiến tranh Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục