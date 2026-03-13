Iran bác khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz, yêu cầu tàu thuyền phối hợp với hải quân khi đi qua

TPO - Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định Tehran sẽ không đóng cửa Eo biển Hormuz, nhưng có quyền đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển quan trọng này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các tàu thuyền phải phối hợp với hải quân Iran khi đi qua Eo biển Hormuz để duy trì an ninh hàng hải.

(Ảnh: Reuters)

Đại sứ Amir Saeid Iravani đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về phát biểu của tân Lãnh tụ Tối cao của Iran - ông Mojtaba Khamenei - rằng "cần tiếp tục sử dụng biện pháp phong tỏa Eo biển Hormuz".

“Chúng tôi sẽ không đóng cửa Eo biển Hormuz”, ông Iravani nói. “Nhưng việc duy trì hòa bình và an ninh trên tuyến đường thủy này là quyền của chúng tôi”.

Đại sứ cũng khẳng định, “Iran hoàn toàn tôn trọng và cam kết tuân thủ nguyên tắc tự do hàng hải”.

“Tuy nhiên, tình hình hiện tại trong khu vực, bao gồm cả Eo biển Hormuz, không phải là kết quả của việc Iran thực hiện quyền tự vệ hợp pháp của mình. Mà đúng hơn, đó là hậu quả trực tiếp từ các hành động gây bất ổn của Mỹ khi phát động chiến dịch nhằm vào Iran, làm suy yếu an ninh khu vực”.

Ông Iravani không phản hồi về bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, rằng Hải quân Mỹ - có thể cùng với một liên minh quốc tế - sẽ hộ tống các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz khi điều đó khả thi về mặt quân sự.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - cho biết, các tàu thuyền cần phối hợp với Hải quân Iran để đi qua Eo biển Hormuz.

“An ninh ở Eo biển Hormuz có tầm quan trọng sống còn đối với Iran. Với đường bờ biển dài nhất trên Vịnh Ba Tư và Biển Oman, Iran luôn phải bỏ công sức để bảo vệ tuyến đường thủy chiến lược này", người phát ngôn Esmaeil Baghaei cho biết.

"Tình trạng bất ổn do Mỹ và Israel tạo ra trong khu vực có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của tàu thuyền. Tuy nhiên, Iran không muốn eo biển này trở nên bất ổn, và các tàu thuyền phải phối hợp với hải quân Iran khi đi qua để duy trì an ninh hàng hải", ông Baghaei nói thêm.

Viễn cảnh sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể kéo dài đã đẩy giá dầu tăng vọt trở lại trên 100 USD/thùng, sau khi giảm vào đầu tuần với hy vọng về một kết thúc nhanh chóng cho cuộc xung đột.