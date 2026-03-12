Tân Lãnh tụ Tối cao Iran lần đầu gửi thông điệp đến đối thủ và các nước láng giềng

TPO - Ngày 12/3, truyền thông Iran đăng tải thông điệp chính thức đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, sau khi ông được Hội đồng Chuyên gia chọn để kế nhiệm cha mình.

Thông điệp đầu tiên từ tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: CNN)

Trong thông điệp, được người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước Iran, ông Khamenei kêu gọi sự đoàn kết của người dân Iran, đồng thời tuyên bố Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển quan trọng - sẽ vẫn bị đóng cửa như một “công cụ gây sức ép”.

Ông Khamenei cũng cảnh báo, tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực cần phải bị đóng cửa, nếu không chúng “sẽ bị tấn công”.

“Chúng tôi yêu cầu bồi thường”, ông Khamenei nói, nhưng không nêu đích danh quốc gia nào. “Nếu không nhận được bồi thường, chúng tôi sẽ phá hủy tài sản của họ nhiều như họ đã phá hủy của chúng tôi”.

Trong thông điệp, tân Lãnh tụ Tối cao Iran nói rằng Tehran tin tưởng vào “tình hữu nghị” với các nước láng giềng, nhấn mạnh “Iran chỉ nhắm mục tiêu vào căn cứ của Mỹ tại các quốc gia này”.

“Chúng tôi có mối quan hệ tốt với tất cả 15 quốc gia láng giềng. Chúng tôi chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự, và chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm vậy”, ông Khamenei nói, đồng thời khuyến nghị các nước láng giềng đóng cửa các căn cứ của Mỹ “càng sớm càng tốt”.

Thông điệp từ ông Khamenei cũng đề cập đến những người thân trong gia đình ông đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

"Ngoài cha tôi, tôi đã mất người vợ yêu quý và trung thành của mình, người em gái tận tụy cũng như đứa con nhỏ của cô ấy, và chồng của một người em gái khác của tôi," ông nói.

(Ảnh: Telegram)

Trước đó, một hình ảnh được kênh Telegram chính thức của ông Khamenei công bố đã tiết lộ chữ viết tay của ông.

Trong ảnh là danh sách tên các Lãnh tụ Tối cao Iran từ trước đến nay: Ông Ruhollah Khomeini - người đầu tiên nắm giữ vai trò này, ông Ali Khamenei - người vừa thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, và ông Mojtaba Khamenei - Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

Dưới danh sách là thông điệp ngắn gọn: “Nhân danh Thượng đế, Đấng Nhân từ, Đấng Thương xót”.

Một tấm biển có hình ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei (giữa) trao quốc kỳ cho con trai và người kế nhiệm của ông - Ayatollah Mojtaba Khamenei (phải), trong khi người sáng lập nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran - Ayatollah Ruhollah Khomeini đứng bên trái, tại một quảng trường ở trung tâm Tehran. (Ảnh: AP)

Cũng trong ngày 12/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận, lãnh tụ tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei - đã bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhưng đang hồi phục.

“Ông Khamenei bị thương nhưng vẫn ổn”, người phát ngôn Baghaei nói với tờ Corriere Della Sera của Ý. “Có ba hoặc bốn ứng cử viên, nhưng Hội đồng Chuyên gia đã chọn ông ấy theo đúng quy định Hiến pháp. Tôi không biết khi nào ông ấy sẽ có bài phát biểu đầu tiên”.

Các báo cáo truyền thông trước đó cho biết, ông Khamenei bị thương ở chân vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Điều này có thể là lý do khiến ông chưa xuất hiện trước công chúng hoặc qua video kể từ khi nhậm chức.