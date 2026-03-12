Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Iran xác nhận tân Lãnh tụ Tối cao bị thương

Minh Hạnh

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận, lãnh tụ tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei - đã bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhưng đang hồi phục.

69b2712a203027629a33352a.jpg
Hàng nghìn người mang quốc kỳ Iran đã tập trung tại Quảng trường Enghelab ở Tehran để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Getty Images)

“Ông Khamenei bị thương nhưng vẫn ổn”, người phát ngôn Baghaei nói với tờ Corriere Della Sera của Ý. “Có ba hoặc bốn ứng cử viên, nhưng Hội đồng Chuyên gia đã chọn ông ấy theo đúng quy định Hiến pháp. Tôi không biết khi nào ông ấy sẽ có bài phát biểu đầu tiên”.

Các báo cáo truyền thông trước đó cho biết, ông Khamenei bị thương ở chân vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Điều này có thể là lý do khiến ông chưa xuất hiện trước công chúng hoặc qua video kể từ khi nhậm chức.

Chiều 12/3 (giờ Việt Nam), truyền thông Iran đưa tin, thông điệp đầu tiên từ tân Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei “sẽ được công bố trong vài phút nữa”.

Minh Hạnh
RT
#Iran #Lãnh tụ Tối cao Iran #Mojtaba Khamenei #Mỹ #Israel

