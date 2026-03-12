Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Căn cứ quân sự Ý ở Iraq hứng hỏa lực máy bay không người lái, nghi do nhầm lẫn

Minh Hạnh

TPO - Một căn cứ quân sự của Ý ở vùng Kurdistan thuộc Iraq đã bị tấn công bởi máy bay không người lái, các quan chức quốc phòng nước này cho biết.

Ban đầu, Bộ Quốc phòng Ý thông báo về một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ của Ý ở Erbil, nhưng các nguồn tin của bộ sau đó cho biết, vụ việc liên quan đến một máy bay không người lái phá hủy một phương tiện quân sự, có thể là do nhầm lẫn.

"Không có thương vong nào trong số các nhân viên người Ý. Tất cả đều ổn", Bộ cho biết trên mạng xã hội X, ngay sau nửa đêm.

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ý cho biết thêm, rằng máy bay không người lái có thể không được bắn vào căn cứ của Ý một cách cố ý, mà là vô tình rơi sau khi mất độ cao.

Chỉ huy căn cứ - Stefano Pizzotti - nói với đài truyền hình Sky TG24, rằng các nhân viên đã được cảnh báo về mối đe dọa trên không và đã trú ẩn trong hầm vài giờ trước khi cuộc tấn công xảy ra.

Ông cho biết chưa rõ cuộc tấn công đến từ đâu. Cảnh báo không kích đã kết thúc nhưng các chuyên gia vẫn đang kiểm tra an ninh trong khu vực.

Ý có khoảng 300 binh sĩ đóng quân tại Erbil để huấn luyện lực lượng an ninh người Kurd. Tuy nhiên, ông Pizzotti cho biết số lượng binh sĩ đã được giảm gần đây do lo ngại về xung đột Mỹ - Iran.

Minh Hạnh
Reuters
#căn cứ quân sự #Iraq #Iran #Trung Đông #Mỹ #Israel

