Con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thử bắn súng lục

TPO - Các bức ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải sáng nay cho thấy Chủ tịch Kim Jong Un và con gái đã bắn thử súng lục trong chuyến kiểm tra một nhà máy sản xuất vũ khí hạng nhẹ.

Ông Kim Jong Un cùng con gái và các quan chức cấp cao Triều Tiên trong chuyến thăm nhà máy sản xuất vũ khí hạng nhẹ. (Ảnh: KCNA)

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên đang thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng quân sự thông thường, sau nhiều năm tập trung vào vũ khí hạt nhân.

Theo bản tin của hãng thông tấn KCNA, ông Kim và con gái đã đến thăm một nhà máy sản xuất súng lục và các loại vũ khí hạng nhẹ khác vào ngày 11/3, nơi ông kiểm tra một mẫu súng lục mới vừa được đưa vào sản xuất.

Sau khi bắn thử khẩu súng tại trường bắn, ông Kim đánh giá nó là “xuất sắc”, theo KCNA. Bản tin không nhắc đến sự có mặt của con gái ông, nhưng các bức ảnh cho thấy cô bé Kim Ju-ae cũng bắn thử súng lục cùng các quan chức quân sự cấp cao.

Ông Kim nói rằng nhà máy này có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp súng lục và các loại vũ khí hạng nhẹ cho quân đội và lực lượng an ninh, đồng thời kêu gọi mở rộng công suất và hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất.

Kể từ lần đầu xuất hiện trước công chúng trong cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa vào tháng 11/2022, cô bé Kim Ju Ae, được tin là khoảng 13 tuổi, cùng cha tham dự ngày càng nhiều sự kiện, bao gồm các cuộc trình diễn quân sự, lễ khai trương nhà máy và chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 9/2025.

Sự xuất hiện ngày càng nổi bật của cô bé trước công chúng khiến các quan chức tình báo và chuyên gia Hàn Quốc cho rằng ông Kim Jong Un có thể đang chuẩn bị để con gái trở thành nhà lãnh đạo tương lai.

Tháng trước, truyền thông nhà nước đăng hình ảnh cô bé thử súng bắn tỉa, khi ông Kim giới thiệu nhiều loại vũ khí với các quan chức cấp cao sau Đại hội đảng Lao động, nơi ông công bố các mục tiêu chính trị và quân sự lớn của đất nước trong giai đoạn 5 năm tới.

Chuyến thăm nhà máy sản xuất súng lục diễn ra sau cuộc kiểm tra ngày 11/3, trong đó Kim và con gái theo dõi vụ phóng thử các tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu khu trục, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh quá trình trang bị vũ khí hạt nhân cho lực lượng hải quân Triều Tiên.