Iran thay đổi chiến lược tấn công

TPO - Iran cho biết đang điều chỉnh chiến lược trong cuộc đối đầu với Israel và Mỹ, đồng thời thay đổi cách thức tấn công các mục tiêu được cho là có liên hệ với đối phương tại khu vực Vùng Vịnh.

Topwar dẫn lời người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya cho biết, trước đây Tehran khẳng định các hoạt động trong Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4 nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay các cuộc tấn công của Iran sẽ được tiến hành liên tục và không còn được xem là phản ứng trực tiếp đối với các hành động quân sự của Washington hay Tel Aviv.

"Chính sách trả đũa đã chấm dứt. Từ nay trở đi, chiến lược của chúng ta là đòn đánh liên tiếp", ông Khatam al-Anbiya nhấn mạnh.

Ảnh minh hoạ.

Tuyên bố này đánh dấu một giai đoạn mới, quyết liệt hơn trong cuộc xung đột đã kéo dài gần hai tuần. Theo giới quan sát, sự thay đổi trong chiến lược và chiến thuật quân sự của Iran cho thấy Tehran có thể muốn chủ động định hình quy mô và cách thức tiến hành chiến sự, khiến Washington và Tel Aviv không lường trước được.

Trong một diễn biến liên quan, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cũng đề cập đến việc phong tỏa eo biển Hormuz và các vụ tấn công nhằm vào hai tàu bị cáo buộc phớt lờ cảnh báo của Tehran.

“Các tàu có nhận được bất kỳ sự đảm bảo nào về việc đi qua eo biển Hormuz hay không? Hãy hỏi thủy thủ đoàn của tàu Express Rome và Mayuree Naree. Hôm nay họ đã tin vào những lời cam kết suông (từ phía Mỹ), phớt lờ cảnh báo và cố gắng đi qua eo biển, cuối cùng bị bắt giữ”, ông Tangsiri nói.

Trước đó, IRGC cho biết tàu Express Rome treo cờ Liberia và tàu chở hàng Mayuree Naree mà Tehran cáo buộc có liên hệ với Israel đã bị lực lượng Iran nổ súng và buộc phải dừng lại sau khi phớt lờ cảnh báo, đồng thời “cố gắng đi qua eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp”.

Theo các chuyên gia, động thái này cho thấy Iran đang kết hợp chiến lược gây sức ép hàng hải tại eo biển Hormuz với các đòn tấn công quân sự nhằm mở rộng phạm vi gây sức ép đối với các lợi ích bị cho là liên quan đến Israel và Mỹ trong khu vực.