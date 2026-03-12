Iran sẽ cho phép các tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz?

TPO - Iran sẽ cho phép tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz, một nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết. Tuy nhiên, phía Iran chưa xác nhận thông tin này.

(Ảnh: Reuters)

Ngày 12/3, Ấn Độ cho biết bộ trưởng ngoại giao của nước này và Iran đã có ba cuộc trao đổi trong những ngày gần đây. Cuộc trao đổi trong tuần này tập trung vào “các vấn đề liên quan đến an toàn hàng hải và an ninh năng lượng của Ấn Độ”.

Nguồn tin từ New Delhi cho biết, phía Iran đã đảm bảo an toàn cho các tàu mang cờ Ấn Độ, và hai tàu chở dầu được cho là đang trên đường đến Ấn Độ đã đi qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin cũng thừa nhận tình hình vẫn chưa ổn định.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

Ấn Độ cho biết, hiện có 28 tàu mang cờ Ấn Độ hoạt động ở phía Tây và phía Đông Eo biển Hormuz, với 778 thủy thủ người Ấn Độ trên tàu.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Đại sứ quán Iran tại New Delhi chưa bình luận về thông tin này.

Một tàu Thái Lan đang trên đường đến cảng Kandla ở phía tây Ấn Độ đã bị tấn công ở Eo biển Hormuz hôm 11/3, gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ từ New Delhi.

“Ấn Độ lên án việc vận tải thương mại trở thành mục tiêu tấn công quân sự trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Tây Á”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Nhiều tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz đã bị tấn công kể từ khi Israel và Mỹ bắt đầu chiến dịch ở Iran vào cuối tháng 2. Tehran cảnh báo rằng nếu xung đột tiếp diễn, giá dầu có thể tăng vọt lên 200 USD/thùng, gần gấp đôi mức hiện tại.

Việc tuyến đường này gần như bị đóng cửa đã buộc Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, phải tìm kiếm các giải pháp thay thế như mua thêm dầu từ Nga.

Nguồn cung gián đoạn trầm trọng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 12/3 cho biết, cuộc chiến ở Trung Đông đang gây ra “sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu”.

Lưu lượng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ qua Eo biển Hormuz đã giảm xuống mức “rất thấp”, IEA viết trong báo cáo hằng tháng của mình. Cơ quan này gọi tuyến đường thủy, nối liền Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả-rập, là “điểm nghẽn vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới”.

Báo cáo cho biết, do các nước vùng Vịnh có rất ít cách khác để xuất khẩu dầu thô và các bể chứa của họ đang dần đầy, nên các quốc gia này đã cắt giảm tổng sản lượng dầu ít nhất 10 triệu thùng/ngày. IEA cảnh báo “nếu không nhanh chóng khôi phục lại dòng chảy vận chuyển, tổn thất sẽ gia tăng”.

IEA cũng dự báo, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm mạnh 8 triệu thùng/ngày trong tháng này, với việc cắt giảm sản lượng ở Trung Đông được bù đắp một phần bởi sản lượng cao hơn từ các nhà sản xuất ở những nơi khác.

"Kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, hầu hết bảy quốc gia vùng Vịnh - Ả-rập Xê-út, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Kuwait, Qatar, Bahrain và Iran - vốn phụ thuộc vào Eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu thô đều đã giảm sản lượng đáng kể ở một mức độ nào đó", báo cáo cho biết.