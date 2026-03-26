Mỹ tính kịch bản giá dầu vọt lên 200 USD/thùng

Bình Giang

TPO - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tính toán kịch bản giá dầu nếu tăng vọt lên tới 200 USD/thùng sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế, Bloomberg dẫn lời những người am hiểu vấn đề cho biết.

ap26083638792928.jpg
Một trạm xăng ở Chicago, Mỹ. (Ảnh: AP)

Đây là dấu hiệu cho thấy các quan chức cấp cao Mỹ đang nghiên cứu hệ lụy tiềm tàng từ các kịch bản cực đoan liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Theo các nguồn tin giấu tên, việc tính toán mức độ thiệt hại từ những mức tăng giá dầu đối với triển vọng tăng trưởng là một phần của quy trình đánh giá thường xuyên trong thời kỳ căng thẳng, chứ không phải là dự báo. Công việc này nhằm đảm bảo chính quyền chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản, bao gồm nguy cơ xảy ra cuộc xung đột kéo dài.

Trước khi chiến sự bắt đầu, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã bày tỏ lo ngại rằng xung đột sẽ đẩy giá dầu lên cao và gây tổn hại tăng trưởng kinh tế, các nguồn tin cho biết. Một số quan chức cấp cao của Bộ Tài chính đã truyền đạt những lo ngại tới Nhà Trắng về biến động giá xăng dầu từ nhiều tuần trước.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai gọi thông tin này là “sai sự thật”.

“Mặc dù chính quyền luôn đánh giá nhiều kịch bản giá cả và tác động kinh tế, nhưng không xem xét khả năng giá dầu lên 200 USD/thùng và Bộ trưởng Bessent cũng không ‘lo ngại’ về những gián đoạn ngắn hạn từ chiến dịch Epic Fury”, ông nói.

Ông Desai khẳng định, Bộ trưởng Bessent đã nhiều lần “bày tỏ tin tưởng vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Mỹ và thị trường năng lượng toàn cầu”.

Giá dầu đã tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2. Dầu WTI tăng khoảng 30% lên 91 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng gần 40% trong cùng giai đoạn, giao dịch quanh mức 102 USD/thùng.

Ngày 25/3, Nhà Trắng cho biết những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Iran vẫn công khai bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Donald Trump và đe dọa sẽ có thêm hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận. Đầu tuần này, ông Trump đưa ra thời hạn 5 ngày để Iran đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

Nhà Trắng vừa một lần nữa cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran dự kiến kéo dài từ 4 - 6 tuần. Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nói rằng kịch bản giá dầu tăng lên 200 USD/thùng là “khó xảy ra”.

Giá dầu thô tăng lên 200 USD sẽ gây ra cú sốc rất lớn với kinh tế toàn cầu. Tính theo lạm phát, mức giá này chỉ từng xuất hiện 1 lần trong nửa thế kỷ qua, vào năm 2008, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Bloomberg Economics dự báo rằng nếu dầu chỉ cần tăng lên 170 USD/thùng trong vài tháng, lạm phát tại Mỹ và châu Âu sẽ tăng và tăng trưởng kinh tế sẽ suy giảm.

Ông Trump cho biết ông không lo ngại về chi phí năng lượng tăng, thậm chí còn cho rằng điều này có lợi cho Mỹ, và dự đoán giá dầu sẽ giảm mạnh khi chiến tranh kết thúc.

Tuy nhiên, tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu và khí xuất khẩu toàn cầu được vận chuyển qua trong điều kiện bình thường, đã ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế trên toàn thế giới.

Tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết cuộc xung đột làm gia tăng rủi ro lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách tại Frankfurt, London và Nhật Bản đang chuẩn bị cho khả năng tăng lãi suất ngay từ tháng tới.

Tại Mỹ, tác động rõ rệt nhất là giá xăng bán lẻ đã tăng 30%, xóa sạch mức giảm trong năm qua mà ông Trump từng ca ngợi là một thành tựu kinh tế quan trọng.

Triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng trở nên khó đoán hơn khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) đang theo dõi tác động của giá dầu lên lạm phát. Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết còn quá sớm để đánh giá ảnh hưởng của đợt tăng giá dầu đối với nền kinh tế Mỹ.

Bloomberg
#Giá dầu #Eo biển Hormuz #Iran #Tình hình Iran #Chiến tranh Iran #Iran và Mỹ

