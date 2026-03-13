Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hệ thống phòng không do Hàn Quốc sản xuất được kích hoạt ở Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Cheongung-II do Hàn Quốc sản xuất được cho là đã đánh chặn thành công mối đe dọa tên lửa đạn đạo đang bay tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công tên lửa trả đũa trên khắp Trung Đông.

Theo CNN, ông Yu Yong-weon, thành viên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc, cho biết, hệ thống phòng không nội địa Cheongung-II đã cho thấy hiệu quả đáng kể, được xem là đối trọng đáng gờm với các hệ thống phòng thủ do Mỹ và Israel phát triển, nhằm đối phó với các cuộc tấn công hướng vào UAE.

“Người ta tin rằng Cheongung-II đạt tỷ lệ đánh chặn ấn tượng, lên tới khoảng 96% trong các cuộc không kích quy mô lớn của Iran”, ông Yu Yong-weon nói.

Thành viên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc cũng lưu ý rằng, trong các vụ tấn công phức tạp quy mô lớn gần đây, liên quan đến nhiều máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo có quỹ đạo bất thường, việc đạt tỷ lệ đánh chặn tổng thể vượt quá 90% là điều rất hiếm.

chumo.png

Theo quan chức Hàn Quốc, cho đến nay, khoảng 60 tên lửa đánh chặn đã được phóng từ hai hệ thống tên lửa Cheongung-II triển khai tại UAE. Ngoài UAE, Ả Rập Xê Út và Iraq cũng được cho là đang sử dụng hệ thống này tại Trung Đông.

Cheongung-II, còn được gọi là Hệ thống Tên lửa Phòng không Tầm trung (M-SAM), là thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc. Theo nhà phát triển LIG Nex1, hệ thống được trang bị radar đa chức năng cùng công nghệ theo dõi mục tiêu và đầu dò chính xác, cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

Mỗi khẩu đội tích hợp từ bốn đến sáu bệ phóng di động, mỗi bệ được trang bị tám tên lửa đánh chặn, một radar đa chức năng và một xe chỉ huy-kiểm soát chịu trách nhiệm điều phối hỏa lực. Kiến trúc này cho phép hệ thống phát hiện, theo dõi và tiêu diệt nhiều mối đe dọa trên không cùng lúc, đồng thời vẫn đủ cơ động để bảo vệ các vị trí chiến lược khác nhau.

Tên lửa đánh chặn của hệ thống có trọng lượng khoảng 400 kg và sử dụng phương pháp đánh chặn "đâm trực tiếp tiêu diệt" (hit-to-kill), phá hủy mục tiêu bằng va chạm động năng trực tiếp thay vì đầu đạn nổ phân mảnh. Tên lửa có thể đạt tốc độ gần Mach 5 và đánh chặn các mục tiêu đạn đạo ở độ cao khoảng 20 km.

Đối với các mục tiêu trên không như máy bay hoặc tên lửa hành trình, tầm bắn của hệ thống lên tới khoảng 50 km, trong khi các tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối có thể bị đánh chặn trong phạm vi ngắn hơn.

Trong kiến trúc phòng thủ tên lửa nhiều lớp, Cheongung-II đảm nhiệm lớp phòng thủ trung gian. Tại UAE, hệ thống này hoạt động bổ trợ cho các tổ hợp đánh chặn tầm xa như Patriot, tập trung vào giai đoạn cuối của các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi máy bay hoặc tên lửa hành trình.

Quỳnh Như
CNN
