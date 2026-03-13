Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Iran nêu 3 điều kiện để chấm dứt chiến tranh

Quỳnh Như

TPO - Iran đã đưa ra ba điều kiện chính để chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran vẫn sẵn sàng hướng tới hòa bình nhưng nhấn mạnh rằng, chiến tranh chỉ có thể kết thúc nếu Washington và Tel Aviv thừa nhận các yêu cầu của Iran. Theo ông, xung đột bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, và bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm những cam kết giải quyết những quan ngại của Iran.

Ông Pezeshkian đã nêu rõ ba điều kiện cần thiết để chấm dứt chiến tranh, bao gồm: Thứ nhất, Iran muốn được cộng đồng quốc tế công nhận những gì Tehran coi là các quyền hợp pháp của mình. Thứ hai, Iran yêu cầu bồi thường để khắc phục những thiệt hại gây ra trong cuộc xung đột. Thứ ba, Iran đang tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn từ cộng đồng quốc tế, rằng nước này sẽ không phải đối mặt với các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

795cb5d9-6f74-417e-8a99-9d5c374258ef.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

"Cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến do Israel và Mỹ phát động là công nhận những quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và đảm bảo thực chất, rằng sẽ không có hành vi tấn công lặp lại trong tương lai", ông viết trên mạng xã hội X.

Tuy vậy, bất chấp các tuyên bố từ phía Tehran, hiện vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt. Tổng thống Donald Trump cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai.

Trong một bài phát biểu ở Kentucky, Tổng thống Trump khẳng định, về cơ bản Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến nhưng ám chỉ rằng các hoạt động vẫn chưa kết thúc.

"Chúng ta không muốn rời đi sớm, phải không? Chúng ta phải hoàn thành công việc", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng cuộc xung đột có thể sớm kết thúc, đồng thời tuyên bố "hầu như không còn mục tiêu nào" để quân đội Mỹ tiếp tục tấn công. "Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc", ông Trump nói.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #xung đột #Mỹ #Israel #hòa bình #chiến tranh #Trung Đông

