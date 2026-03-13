Hải quân Mỹ 'chưa sẵn sàng' hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz

TPO - Mỹ hiện chưa sẵn sàng triển khai lực lượng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, do đang tập trung nguồn lực quân sự cho cuộc đối đầu với Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 12/3, khi được hỏi liệu Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu chở dầu qua tuyến hàng hải này hay không, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết Washington vẫn chưa thể thực hiện ngay nhiệm vụ đó.

"Điều đó sẽ sớm xảy ra, nhưng hiện tại thì chưa thể. Chúng tôi đơn giản là chưa sẵn sàng... Tất cả các nguồn lực quân sự của chúng tôi đang tập trung vào việc phá hủy khả năng tấn công của Iran và ngành công nghiệp cung cấp các khả năng tấn công đó", ông nói.

Khi được hỏi liệu hoạt động hộ tống có thể bắt đầu vào cuối tháng này hay không, ông Wright cho rằng khả năng này là "khá cao", đồng thời cho biết quân đội Mỹ đang tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hồi đầu tuần cho biết lực lượng nước này đã “vô hiệu hóa” 16 tàu Iran bị nghi ngờ tham gia rải thủy lôi gần eo biển Hormuz.

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Tehran phải ngay lập tức gỡ bỏ bất kỳ thủy lôi nào được đặt tại tuyến hàng hải chiến lược này, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 11/3, ông Trump cho biết Mỹ đang sử dụng các công nghệ từng được triển khai chống các mạng lưới buôn bán ma túy để “loại bỏ vĩnh viễn” bất kỳ tàu nào cố gắng rải thủy lôi tại khu vực.

Giao tranh đang làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng cao.

Đầu tuần này, tướng Dan Caine cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xem xét các phương án hộ tống tàu thương mại qua eo biển nếu nhận được lệnh triển khai. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Reuters, Hải quân Mỹ đến nay vẫn từ chối nhiều đề nghị từ các công ty vận tải biển yêu cầu hộ tống quân sự khi đi qua tuyến đường thủy này.