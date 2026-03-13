Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hải quân Mỹ 'chưa sẵn sàng' hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Mỹ hiện chưa sẵn sàng triển khai lực lượng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, do đang tập trung nguồn lực quân sự cho cuộc đối đầu với Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 12/3, khi được hỏi liệu Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu chở dầu qua tuyến hàng hải này hay không, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết Washington vẫn chưa thể thực hiện ngay nhiệm vụ đó.

"Điều đó sẽ sớm xảy ra, nhưng hiện tại thì chưa thể. Chúng tôi đơn giản là chưa sẵn sàng... Tất cả các nguồn lực quân sự của chúng tôi đang tập trung vào việc phá hủy khả năng tấn công của Iran và ngành công nghiệp cung cấp các khả năng tấn công đó", ông nói.

Khi được hỏi liệu hoạt động hộ tống có thể bắt đầu vào cuối tháng này hay không, ông Wright cho rằng khả năng này là "khá cao", đồng thời cho biết quân đội Mỹ đang tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết.

hormuz-irna.jpg

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hồi đầu tuần cho biết lực lượng nước này đã “vô hiệu hóa” 16 tàu Iran bị nghi ngờ tham gia rải thủy lôi gần eo biển Hormuz.

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Tehran phải ngay lập tức gỡ bỏ bất kỳ thủy lôi nào được đặt tại tuyến hàng hải chiến lược này, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 11/3, ông Trump cho biết Mỹ đang sử dụng các công nghệ từng được triển khai chống các mạng lưới buôn bán ma túy để “loại bỏ vĩnh viễn” bất kỳ tàu nào cố gắng rải thủy lôi tại khu vực.

Giao tranh đang làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng cao.

Đầu tuần này, tướng Dan Caine cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xem xét các phương án hộ tống tàu thương mại qua eo biển nếu nhận được lệnh triển khai. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Reuters, Hải quân Mỹ đến nay vẫn từ chối nhiều đề nghị từ các công ty vận tải biển yêu cầu hộ tống quân sự khi đi qua tuyến đường thủy này.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #eo biển Hormuz #tàu chở dầu #Iran #hộ tống #quân sự #giá dầu #xung đột #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục