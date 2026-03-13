Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiệt hại vụ cháy tàu sân bay tối tân của Mỹ ở Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Đám cháy trên tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của Hải quân Mỹ - USS Gerald R Ford - đã khiến hai thủy thủ bị thương, Hạm đội 5 của Hải quân cho biết trong một tuyên bố.

130326fordphoto01.jpg
Tàu sân bay USS Gerald R Ford. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Vụ cháy - xảy ra tại phòng giặt ủi - đã được khống chế và không liên quan đến hoạt động chiến đấu. Tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD này vẫn hoạt động bình thường.

Hai thủy thủ bị thương vẫn đang trong tình trạng ổn định. Các vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Vụ việc xảy ra khi tàu USS Gerald R Ford đang ở Biển Đỏ sau khi di chuyển về phía Nam từ Địa Trung Hải kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran bắt đầu.

Tàu USS Gerald R Ford có lượng choán nước 100.000 tấn, hoạt động với thủy thủ đoàn 4.500 người. Đây không phải lần đầu tiên tàu sân bay này gặp sự cố. Trước đó, báo giới đã đưa tin về các vấn đề kéo dài với nhà vệ sinh trên tàu và đường ống nước.

Đợt triển khai hiện tại của tàu USS Gerald R Ford bắt đầu từ tháng 6/2025, khi con tàu đi từ Norfolk băng qua Đại Tây Dương đến Địa Trung Hải, sau đó quay trở lại Đại Tây Dương đến vùng biển Caribe để hỗ trợ các hoạt động ở Venezuela, và giờ lại quay trở lại Trung Đông.

Một tàu sân bay khác của Mỹ, USS Abraham Lincoln, cũng đang được triển khai ở Trung Đông.

Minh Hạnh
CNN
#Hải quân Mỹ #tàu sân bay #USS Gerald R Ford #Trung Đông #Mỹ #Israel #Iran

