Ông Netanyahu tuyên bố Israel 'mạnh hơn bao giờ hết', Tehran cảnh báo ‘đốt cháy’ toàn bộ dầu của khu vực

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng Israel đang "mạnh hơn bao giờ hết", và Iran "không còn là Iran trước đây".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo ngày 13/3, khi được hỏi về lãnh đạo mới của Iran, ông Netanyahu nói rằng Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei “không thể xuất hiện trước công chúng”. Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tehran công bố phát biểu đầu tiên của nhà lãnh đạo mới.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran chưa xuất hiện công khai kể từ khi Iran thông báo ông sẽ đảm nhiệm vị trí của cha mình.

Ngày 12/3, truyền thông nhà nước Iran công bố thông điệp công khai đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei, nhưng ông không xuất hiện trên video hay đưa ra tuyên bố bằng âm thanh. Trong nhiều ngày qua đã lan truyền tin đồn ông Mojtaba bị thương trong chiến dịch oanh tạc của Mỹ và Israel.

Tại cuộc họp báo, ông Netanyahu từ chối tiết lộ liệu Israel có kế hoạch nhắm vào nhà lãnh đạo mới hay không, nhưng nói: “Tôi sẽ không mua bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ lãnh đạo nào” của Iran và ông sẽ “không cung cấp báo cáo chi tiết về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch và sẽ làm”.

Thủ tướng Israel khẳng định quân đội nước này đã “giáng đòn nặng nề” vào Iran và các lực lượng ủy nhiệm, làm suy giảm đáng kể năng lực của họ, nhưng nói thêm rằng Israel “cam kết hoàn thành nhiệm vụ”. Ông Netanyahu cũng cho biết Israel đã tấn công các nhà khoa học hạt nhân Iran, giống như trong cuộc tấn công năm ngoái.

Ngoài chiến dịch ở Iran, Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah thân Iran ở Li-băng. Israel cho biết họ đang cân nhắc triển khai một chiến dịch trên bộ vào miền nam Li-băng.

Khi được hỏi liệu Israel có kế hoạch chiếm lãnh thổ nào ở Li-băng hay không, ông Netanyahu cho biết ông kêu gọi chính phủ Li-băng thực hiện cam kết giải giáp nhóm vũ trang này.

“Nếu họ không làm điều đó thì chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự thực hiện theo phương thức của mình. Cho dù là trên bộ hay bằng những cách khác – tôi sẽ không nêu chi tiết ở đây – nhưng tôi có thể hứa rằng, như tôi đã nói, chúng tôi sẽ khiến Hezbollah phải trả một cái giá rất đắt”, ông Netanyahu tuyên bố.

Các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li-băng, nơi được coi là thành trì của Hezbollah, hiện là tâm điểm tấn công của Israel.

“Đốt cháy” dầu của cả khu vực

Ngày 13/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng họ sẽ “đốt cháy” dầu khí của cả khu vực nếu cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của Iran bị tấn công.

“Chúng tôi cảnh báo chính phủ xâm lược và tất cả các đồng minh của họ rằng bất kỳ cuộc tấn công dù nhỏ nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của Iran sẽ bị đáp trả bằng phản ứng nghiền nát và tàn khốc”, IRGC nói trong tuyên bố được Đài Phát thanh Truyền hình Iran đăng tải.

“Nếu xảy ra hành động xâm lược như vậy, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí của khu vực, nơi Mỹ và các đồng minh phương Tây có lợi ích, sẽ bị đốt cháy và phá hủy”, tuyên bố cho biết thêm.

Iran đang nhằm vào các tàu hàng quốc tế ở eo biển Hormuz bằng tên lửa và máy bay không người lái, gây gián đoạn thương mại năng lượng toàn cầu.

Theo ông Richard Haass - chủ tịch danh dự của Hội đồng Quan hệ đối ngoại, Iran tin rằng họ có thể chịu đựng những đau đớn của chiến tranh lâu hơn Mỹ và các đồng minh.

“Iran rõ ràng cho thấy họ có thể chịu đựng một cuộc xung đột kéo dài tốt hơn Mỹ và các đối tác”, ông Haass nói với CNN, sau khi Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei kêu gọi tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu ở Iran, bao gồm hơn 60 tàu, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố “đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, ông Haass cho rằng những tuyên bố đó là “mong muốn hơn là thực tế”.

“Không chỉ là quá sớm để tuyên bố chiến thắng, mà còn quá sớm để nói rằng đây chỉ là một cuộc khủng hoảng ngắn hạn rồi chúng ta quay lại trạng thái trước đây”, ông nhận định.

Sau khi Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright phát biểu rằng giá năng lượng tăng vọt là “nỗi đau ngắn hạn để đạt lợi ích dài hạn”, ông Haass cho rằng nỗi đau kinh tế có thể kéo dài lâu hơn dự tính của chính quyền Tổng thống Trump.

Ngày 12/3, ông Ali Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran, tuyên bố Tehran sẽ không nhượng bộ cho đến khi Tổng thống Trump “phải hối hận” vì “sai lầm nghiêm trọng” của mình.

“Ông Trump nói ông ta đang tìm kiếm một chiến thắng nhanh chóng. Nhưng bắt đầu một cuộc chiến thì dễ, còn chiến thắng nó không thể đạt được chỉ bằng vài dòng tweet”, ông Larijani viết trên mạng xã hội.