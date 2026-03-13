Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thái Lan yêu cầu Iran xin lỗi vụ bắn tàu thương mại

Thu Loan

TPO - Ngày 12/3, Bộ Ngoại giao Thái Lan yêu cầu Iran xin lỗi vụ bắn tàu thương mại của Thái Lan, khiến con tàu bốc cháy ở eo biển Hormuz.

img-0347.jpg
Con tàu của Thái Lan bị bắn khi đi qua vùng biển Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Thái Lan đã yêu cầu Đại sứ Iran làm rõ các vấn đề xung quanh vụ việc.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết trong tuyên bố được hãng tin Tasnim đăng tải, rằng con tàu Mayuree Naree của Thái Lan và 1 tàu treo cờ Liberia đã “bị các chiến đấu cơ Iran bắn” vì “phớt lờ cảnh báo”.

Vụ tấn công xảy ra sau khi tàu rời cảng Khalifa của UAE và đi qua tuyến đường thuỷ ở vịnh Ba Tư.

Hai quả đạn đã làm hư hại phòng máy của tàu Mayuree Naree và gây ra hỏa hoạn, thông báo của hãng vận tải Thái Lan Precious Shipping cho biết.

Ba thuyền viên mất tích, được cho là mắc kẹt trong phòng máy. Họ vẫn chưa được giải cứu tính đến ngày 12/3. Hải quân Oman đã giải cứu 20 thuyền viên, và các nỗ lực đang được duy trì để cứu 3 người còn lại.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, toàn bộ 23 thuyền viên đều là người Thái Lan.

Phát biểu với các phóng viên ngày 12/3, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Panidol Patchimsawat tuyên bố Bangkok “phản đối hành động bạo lực nhằm vào các tàu thương mại”.

Kể từ khi Mỹ - Israel mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Iran triển khai hàng loạt cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các nước láng giềng và chặn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Eo biển này là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua.

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN dự kiến sẽ thảo luận về tình hình chiến sự Trung Đông trong cuộc họp không chính thức vào ngày 13/3. Các bộ trưởng ngoại giao của khối cũng sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến cùng ngày để bàn về cuộc khủng hoảng đang gây đảo lộn thị trường toàn cầu, dưới sự chủ trì của Philippines - Chủ tịch ASEAN 2026.

Thu Loan
CNN
#Thái Lan #Eo biển Hormuz #Tấn công tàu biển #Tình hình Iran #Chiến sự Iran #Chiến tranh Iran #Mỹ-Israel tấn công Iran

