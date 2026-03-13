Nhật Bản sẵn sàng tham gia sáng kiến tên lửa ‘Vòm vàng’ của Mỹ

TPO - Nhật Bản sẽ thông báo với Mỹ về ý định tham gia sáng kiến phòng thủ tên lửa “Vòm vàng” (Golden Dome), đồng thời dự kiến Washington có thể đề nghị Tokyo hỗ trợ sản xuất tên lửa do ảnh hưởng của cuộc chiến ở Trung Đông và các xung đột khác.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ công bố kế hoạch trên khi bà gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington D.C. vào ngày 19/3.

Dự án “Vòm vàng” được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố năm ngoái, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028, nhằm mở rộng các hệ thống phòng thủ trên mặt đất hiện có, như tên lửa đánh chặn, kết hợp với những thành phần thử nghiệm đặt trong không gian. Hệ thống này được thiết kế để phát hiện, theo dõi và có thể đánh chặn các mối đe dọa ngay từ quỹ đạo.

Tuy nhiên, cho đến nay dự án vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển rõ rệt. Chưa rõ Nhật Bản sẽ tham gia như thế nào.

Theo bài viết của báo Yomiuri Shimbun, Tokyo hy vọng sáng kiến này có thể giúp bảo vệ Nhật Bản trước các loại vũ khí lướt siêu vượt âm mới của Trung Quốc và Nga.

Tokyo dự đoán rằng Tổng thống Mỹ Trump có thể đề nghị Nhật Bản sản xuất hoặc đồng phát triển các loại tên lửa nhằm bổ sung kho vũ khí Mỹ đã bị suy giảm do cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran và xung đột Nga - Ukraine. Theo các nguồn tin, Nhật Bản vẫn đang cân nhắc cách phản hồi nếu nhận được yêu cầu như vậy.

Cuối năm ngoái, Nhật Bản xuất khẩu một lô tên lửa phòng không Patriot được sản xuất theo giấy phép sang Mỹ, đánh dấu bước thay đổi lịch sử sau nhiều thập kỷ không xuất khẩu vũ khí sát thương.

Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy các nhà thầu quốc phòng tăng cường sản xuất tên lửa và các loại đạn dược khác. Tokyo cũng đang tìm cách tăng cường kho dự trữ đạn dược của mình để răn đe các đối thủ trong khu vực.

Các tên lửa đánh chặn Patriot đóng vai trò quan trọng trong việc bắn hạ hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái Iran bắn vào các nước vùng Vịnh, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran ngày 28/2.

Ukraine cũng đã dựa vào hệ thống Patriot để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của họ trong cuộc xung đột với Nga.