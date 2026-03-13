Tổng thống Mỹ Trump nói với G7 rằng Iran ‘sắp đầu hàng’

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các lãnh đạo G7 trong cuộc họp trực tuyến hôm 11/3, rằng Iran “sắp đầu hàng”, Axios dẫn lời 3 quan chức từ các nước G7 được thông báo về nội dung cuộc họp cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo bài viết, Tổng thống Trump nói với các đồng minh trong cuộc họp, rằng ông “đã loại bỏ một khối ung thư đang đe dọa tất cả chúng ta”, đồng thời khoe về kết quả của chiến dịch “Epic Fury”.

Ông Trump cũng nói rằng “không ai biết ai là lãnh đạo, nên không có ai có thể tuyên bố đầu hàng”, theo Axios.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Tổng thống Trump vừa tiếp tục công kích các nhà lãnh đạo Iran. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói Mỹ đang “hoàn toàn phá hủy chế độ” của Iran, khẳng định “chúng ta có hỏa lực vô song, đạn dược không giới hạn và rất nhiều thời gian - hãy xem điều gì sẽ xảy ra…”.

Trong khi đó, Iran tiếp tục thể hiện thái độ và hành động cứng rắn, không có dấu hiệu sẵn sàng xuống thang trước.

Ngày 12/3, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đưa ra phát biểu đầu tiên, tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và kêu gọi các nước láng giềng đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ họ, nếu không Iran có thể tấn công.

“Tôi đảm bảo với mọi người rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua việc trả thù cho máu của những người tử vì đạo”, ông tuyên bố.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi mở chiến dịch tấn công phối hợp với Mỹ, ngày 12/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra lời đe dọa ngầm sẽ ám sát lãnh tụ mới của Iran, hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự.

Lực lượng Phòng thủ Israel cho biết không quân nước này đã tấn công hơn 200 mục tiêu ở miền tây và miền trung Iran trong 24 giờ qua, bao gồm bệ phóng tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và cơ sở sản xuất vũ khí.

Trong khi đó, Iran phóng loạt tên lửa và thiết bị không người lái trong đêm, làm suy yếu tuyên bố của Mỹ và Israel rằng kho vũ khí tầm xa của Iran đã bị phá hủy phần lớn.

Một tên lửa Iran vừa đánh trúng thị trấn Bedouin ở miền bắc Israel, gây hư hại nặng nhiều ngôi nhà. Dịch vụ cứu thương Israel cho biết 58 người bị thương.

Tại Iraq, liên minh các lực lượng thân Iran tuyên bố đã bắn rơi chiếc máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ. Trước đó, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết chiếc máy bay bị rơi trong sự cố liên quan đến máy bay khác.