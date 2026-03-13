Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump nói với G7 rằng Iran ‘sắp đầu hàng’

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các lãnh đạo G7 trong cuộc họp trực tuyến hôm 11/3, rằng Iran “sắp đầu hàng”, Axios dẫn lời 3 quan chức từ các nước G7 được thông báo về nội dung cuộc họp cho biết.

ap26071733681826.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo bài viết, Tổng thống Trump nói với các đồng minh trong cuộc họp, rằng ông “đã loại bỏ một khối ung thư đang đe dọa tất cả chúng ta”, đồng thời khoe về kết quả của chiến dịch “Epic Fury”.

Ông Trump cũng nói rằng “không ai biết ai là lãnh đạo, nên không có ai có thể tuyên bố đầu hàng”, theo Axios.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Tổng thống Trump vừa tiếp tục công kích các nhà lãnh đạo Iran. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói Mỹ đang “hoàn toàn phá hủy chế độ” của Iran, khẳng định “chúng ta có hỏa lực vô song, đạn dược không giới hạn và rất nhiều thời gian - hãy xem điều gì sẽ xảy ra…”.

Trong khi đó, Iran tiếp tục thể hiện thái độ và hành động cứng rắn, không có dấu hiệu sẵn sàng xuống thang trước.

Ngày 12/3, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đưa ra phát biểu đầu tiên, tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và kêu gọi các nước láng giềng đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ họ, nếu không Iran có thể tấn công.

“Tôi đảm bảo với mọi người rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua việc trả thù cho máu của những người tử vì đạo”, ông tuyên bố.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi mở chiến dịch tấn công phối hợp với Mỹ, ngày 12/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra lời đe dọa ngầm sẽ ám sát lãnh tụ mới của Iran, hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự.

Lực lượng Phòng thủ Israel cho biết không quân nước này đã tấn công hơn 200 mục tiêu ở miền tây và miền trung Iran trong 24 giờ qua, bao gồm bệ phóng tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và cơ sở sản xuất vũ khí.

Trong khi đó, Iran phóng loạt tên lửa và thiết bị không người lái trong đêm, làm suy yếu tuyên bố của Mỹ và Israel rằng kho vũ khí tầm xa của Iran đã bị phá hủy phần lớn.

Một tên lửa Iran vừa đánh trúng thị trấn Bedouin ở miền bắc Israel, gây hư hại nặng nhiều ngôi nhà. Dịch vụ cứu thương Israel cho biết 58 người bị thương.

Tại Iraq, liên minh các lực lượng thân Iran tuyên bố đã bắn rơi chiếc máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ. Trước đó, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết chiếc máy bay bị rơi trong sự cố liên quan đến máy bay khác.

Bình Giang
Reuters, Axios
#Chiến sự Iran #Tình hình Iran #Tổng thống Trump #Donald Trump #Chiến tranh Iran #Epic Fury

Xem thêm

Cùng chuyên mục