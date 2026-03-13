Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không chỉ dầu mỏ: Chiến sự Trung Đông kéo dài đe dọa ngành chip toàn cầu

Minh Hạnh

TPO - Khi cuộc chiến với Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu, các chuyên gia cảnh báo cú sốc về nguồn cung liên quan đến một nguyên liệu quan trọng khác - heli - cũng có thể sẽ gây tổn hại đến ngành sản xuất bán dẫn và đẩy giá chip lên cao.

httpsarchive-imagesprodglobal-1.jpg
(Ảnh: Reuters)

Là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất khí tự nhiên, heli là một loại khí không màu, không mùi được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ trong sản xuất chip - một bộ phận cần thiết cho các thiết bị điện tử và máy móc hằng ngày, từ điện thoại iPhone đến ô tô.

“Nếu chiến tranh kéo dài ba tháng, chúng ta sẽ thực sự bắt đầu cảm nhận được tác động, vì một phần ba nguồn cung cấp heli của thế giới đến từ Qatar”, ông Tony Huang - Giám đốc Digitimes, một công ty nghiên cứu thị trường công nghệ - cho biết.

Ông nói thêm rằng hầu hết các nhà sản xuất chip, chẳng hạn như TSMC của Đài Loan (Trung Quốc), Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc, thường duy trì lượng dự trữ đủ dùng trong ít nhất một tháng.

Tuần trước, QatarEnergy - nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đứng thứ hai thế giới - đã thông báo tạm ngừng sản xuất, xuất khẩu khí tự nhiên, và có thể không trở lại sản xuất bình thường trong ít nhất một tháng. Sự gián đoạn sản lượng LNG chắc chắn sẽ làm giảm nguồn cung heli.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không nên phản ứng thái quá vào lúc này.

“Đối với heli, không cần phải hoảng loạn”, Dan Nystedt - Phó Chủ tịch công ty đầu tư tư nhân TriOrient Investments - cho biết. “Chúng tôi không thấy tác động lớn nào trong ít nhất 30 đến 40 ngày tới. Lượng dự trữ đủ dùng trong khoảng thời gian đó, và có những quốc gia khác sản xuất heli”.

Cơ quan Phát triển Công nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) nói với CNN, rằng nguồn cung heli vẫn “ổn định” vì các nhà nhập khẩu có thể tìm nguồn cung từ các nhà cung cấp thay thế.

Cơ quan này nói thêm, hầu hết khí heli sử dụng trong sản xuất chip đều có thể được tái chế và tái sử dụng, chỉ một phần nhỏ cần được bổ sung mới.

Minh Hạnh
CNN
#chất bán dẫn #heli #Trung Đông #Qatar #LNG #dầu khí #Iran #xung đột Mỹ - Iran #Israel

