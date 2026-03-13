Mỹ ‘bật đèn xanh’ cho việc xuất khẩu dầu của Nga

TPO - Mỹ miễn trừ 30 ngày cho các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc cạn trên biển, bước đi này nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang chao đảo do xung đột ở Trung Đông.

Động thái này được xem là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng. Trước đó, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, cùng phản ứng đáp trả từ Tehran, đã khiến căng thẳng khu vực leo thang và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu.

Theo nội dung giấy phép được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được chất lên tàu kể từ ngày 12/3 và có hiệu lực đến ngày 11/4.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh, giấy phép tạm thời này chỉ áp dụng cho lượng dầu hiện đang bị mắc kẹt trên biển và sẽ không mang lại nguồn thu đáng kể cho Chính phủ Nga.

"Giấy phép này có giới hạn và ngắn hạn, nhằm giải phóng lượng dầu đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi mà không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Nga", ông Scott Bessent viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, CNN đưa tin Washington đã cấp cho các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ thời hạn 30 ngày để tiếp nhận lượng dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển. Khi đó, ông Bessent cho biết động thái này nhằm "cho phép dòng dầu tiếp tục được đưa vào thị trường toàn cầu".

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong bối cảnh xung đột quy mô lớn đang diễn ra ở Trung Đông. Sự gián đoạn nguồn cung, việc ngừng hoạt động của các tàu chở dầu và những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ đã làm giảm sản lượng hàng triệu thùng, đẩy giá dầu tăng mạnh.