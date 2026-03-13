Tổng thống Mỹ Trump khuyên các tàu chở dầu ‘nên can đảm’ khi đi qua eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Donald Trump gợi ý rằng các thủy thủ đoàn tàu chở dầu nên "thể hiện lòng can đảm" khi đi qua eo biển Hormuz, bất chấp cảnh báo từ phía Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12/3, khi được hỏi về những nguy hiểm mà các tàu chở dầu phải đối mặt tại tuyến hàng hải chiến lược này, ông Trump nói rằng họ nên “đi qua eo biển Hormuz và thể hiện lòng can đảm”.

"Không có gì phải sợ cả. Iran không có hải quân và chúng tôi đã đánh chìm tất cả tàu của họ", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Theo CNN, các giám đốc điều hành trong ngành vận tải biển đã nhiều lần đề nghị Hải quân Mỹ cung cấp lực lượng hộ tống quân sự cho các tàu thương mại. Tuy nhiên, những đề xuất này đều bị từ chối, khi Lầu Năm Góc cho biết Washington hiện đang tập trung nguồn lực cho cuộc đối đầu với Iran.

Dữ liệu từ Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho thấy ít nhất 16 tàu chở dầu, tàu hàng và các tàu khác đã bị tấn công trong và xung quanh eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman kể từ khi cuộc xung đột bùng phát cách đây hai tuần. Các vụ tấn công đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, trong khi 38 người khác được cứu sống sau sự cố xảy ra hồi đầu tuần.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết London đang xem xét tăng cường hỗ trợ quân sự nhằm bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh những cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu và khí đốt trong khu vực ngày càng gia tăng.

Ông Healey cho biết đã trao đổi với các đối tác trong nhóm E5, gồm một số cường quốc châu Âu để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang leo thang.

"Xét đến tác động lớn mà tình hình này có thể gây ra đối với giá dầu và chi phí sinh hoạt, việc tìm kiếm những giải pháp là hết sức cấp thiết ở cấp độ quốc tế", ông Healeynnói khi đề cập đến các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại tuyến đường thủy chiến lược.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với các chỉ huy tại Bộ Tổng tham mưu Liên hợp thường trực ở London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết nước này đã triển khai một số khí tài trong khu vực.

"Tôi đã bố trí các hệ thống tự động tìm kiếm và xử lý thủy lôi tại khu vực", ông Healey nói, đồng thời cho biết đã thảo luận với các nhà hoạch định quân sự về những phương án bổ sung có thể triển khai cùng đồng minh nếu cần thiết.

Tuy vậy, ông Healey nhấn mạnh các cuộc thảo luận hiện vẫn ở giai đoạn sơ bộ. "Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã có những phương án cụ thể. Nhưng chúng tôi đang tiếp tục trao đổi với các nhà hoạch định chiến lược để xem xét thêm các lựa chọn khác", ông nói.

Theo một số báo cáo, Anh cũng đã triển khai tàu khu trục HMS Dragon, tàu chiến lớp Type 45 với năng lực phòng không mạnh mẽ nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và thế trận phòng thủ của London tại khu vực.