Mỹ điều đơn vị phản ứng nhanh của Thủy quân Lục chiến tới Trung Đông

Thu Loan

TPO - Lầu Năm Góc đang triển khai một đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU) tới Trung Đông. Đây là một đơn vị phản ứng nhanh, thường gồm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, CNN dẫn lời 3 quan chức nắm rõ vấn đề cho biết.

screen-shot-2026-03-14-at-75434-am.png
Ảnh minh hoạ

Hiện vẫn chưa rõ MEU sẽ được sử dụng cho mục đích gì hoặc sẽ được triển khai chính xác ở đâu. Nhưng các đơn vị này thường được giao những nhiệm vụ như sơ tán quy mô lớn và thực hiện chiến dịch đổ bộ đòi hỏi di chuyển từ tàu vào bờ, bao gồm các cuộc đột kích và tấn công.

Họ cũng có bộ phận tác chiến trên bộ và trên không, và một số đơn vị được huấn luyện cho các chiến dịch đặc biệt.

Một nguồn tin cho biết, sự hiện diện của lực lượng này mang lại cho các chỉ huy nhiều lựa chọn hơn trong những tình huống khẩn cấp.

Dù các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump nói rằng không có kế hoạch đưa bộ binh vào Iran, nhưng họ cũng không loại trừ khả năng này.

Ngày 13/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã ném bom “tất cả mục tiêu quân sự” trên đảo Kharg của Iran và đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của hòn đảo nếu Iran tiếp tục ngăn cản tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Đảo Kharg là một dải đất dài khoảng 5 dặm ngoài khơi bờ biển Iran. Hòn đảo chiến lược giám sát khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran.

Các chuyên gia cho rằng việc chiếm giữ hoặc tấn công đảo Kharg sẽ cần một số lượng lớn bộ binh.

Số người thiệt mạng ở phía Mỹ trong cuộc chiến với Iran tiếp tục tăng. Trong vụ việc mới nhất, tất cả 6 thành viên trên chiếc máy bay tiếp dầu của Mỹ rơi tại Iraq ngày 13/3 đã được xác nhận tử vong, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết.

Theo một quan chức, phi hành đoàn không được trang bị hệ thống ghế phóng hoặc dù để thoát hiểm giữa không trung.

KC-135 Stratotanker là loại máy bay có thể tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay Mỹ khác. Giống như máy bay vận tải, chúng thường giữ khoảng cách với vùng nguy hiểm và không được trang bị hệ thống thoát hiểm giữa không trung. Nếu sự cố xảy ra, phi hành đoàn chủ yếu tập trung duy trì chuyến bay hoặc hạ cánh an toàn nhất có thể.

Ước tính hơn 2.000 người, bao gồm dân thường và quân nhân, đã thiệt mạng từ khi Mỹ - Israel mở chiến dịch tấn công Iran, khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 14.

