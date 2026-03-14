Mỹ tuyên bố ‘phá hủy hoàn toàn các mục tiêu quân sự’ trên hòn đảo chiến lược của Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quân đội nước này đã ném bom "mọi mục tiêu quân sự" trên đảo Kharg của Iran, và sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của đảo nếu Iran tiếp tục ngăn chặn tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.

“Vừa rồi, theo chỉ thị của tôi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã thực hiện một trong những cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, hoàn toàn xóa sổ mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran. Vũ khí của chúng ta là mạnh nhất và tinh vi nhất. Vì lý do chính đáng, tôi đã chọn không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social hôm 13/3.

“Tuy nhiên, nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào can thiệp vào việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua Eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này”, ông Trump nói thêm.

Một quan chức Mỹ xác nhận với CNN, rằng quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào đảo Kharg của Iran, như Tổng thống Trump tuyên bố. Tuy nhiên, quan chức này từ chối tiết lộ về thiệt hại của cuộc tấn công.

Đảo Kharg là một dải đất dài 1,5 km ngoài khơi bờ biển Iran, nơi dường như vẫn không bị ảnh hưởng trong hai tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Hòn đảo quan trọng này là nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

Các chuyên gia cho rằng việc cố gắng tấn công đảo Kharg sẽ đòi hỏi một lượng lớn bộ binh - điều mà chính quyền Tổng thống Trump cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng thực hiện.

Ảnh vệ tinh đảo Kharg trước khi bị Mỹ tấn công. (Ảnh: Airbus)

Tối cùng ngày, trả lời phỏng vấn các phóng viên khi cuộc xung đột ở Trung Đông bước sang tuần thứ ba, Tổng thống Trump cho biết, mục tiêu của Mỹ và Israel ở Iran “có thể hơi khác nhau”.

Khi được các phóng viên hỏi ông có nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hằng ngày hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi nói chuyện với ông ấy rất nhiều”.

Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra khi Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Iran vào tối 13/3, với các mục tiêu được báo cáo bao gồm các trạm kiểm soát an ninh của Iran ở Tehran, các tòa nhà chính phủ và các kho chứa vũ khí quân sự.

Tổng thống Trump cũng cho biết, ông tin rằng Hải quân Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

“Sẽ sớm thôi. Hôm nay, chúng ta đã có một số đòn tấn công rất, rất mạnh”, Tổng thống Trump nói, đồng thời cho biết ông tin rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài “chừng nào còn cần thiết”.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cũng nói với các phóng viên rằng ông đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc chiến, khi ông Trump dự kiến ​​sẽ đến Trung Quốc vào cuối tháng này.