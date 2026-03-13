Chủ tịch nước Cuba xác nhận việc đối thoại với Mỹ

TPO - Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez vừa có bài phát biểu về tình hình hiện nay của quan hệ giữa Cuba với Mỹ, trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ủy ban điều hành Hội đồng Bộ trưởng.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: AP)

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, các quan chức Cuba gần đây đã tiến hành một số cuộc trao đổi với đại diện của Chính phủ Mỹ, phù hợp với chính sách nhất quán của Cách mạng Cuba trong suốt lịch sử của mình, dưới sự chỉ dẫn của Đại tướng - lãnh tụ lịch sử của Cách mạng - và của cá nhân ông.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định, những cuộc trao đổi này nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại, để giải quyết những khác biệt còn tồn tại trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Nhà lãnh đạo Cuba cho biết thêm, có những yếu tố quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi này.

Theo nội dung bài phát biểu được Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam cung cấp, nhà lãnh đạo Cuba cho biết mục đích của các cuộc thảo luận trước hết là xác định những vấn đề song phương cần được giải quyết dựa trên mức độ nghiêm trọng và tác động; đồng thời tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đã được xác định.

Bên cạnh đó, mục tiêu còn là đánh giá thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện hành động cụ thể vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên cũng muốn xác định những lĩnh vực hợp tác nhằm giải quyết các mối đe dọa và bảo đảm an ninh và hòa bình cho hai quốc gia, cũng như cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định, đây là vấn đề diễn ra trong quá trình rất nhạy cảm, được tiến hành với sự nghiêm túc và trách nhiệm, bởi nó liên quan đến quan hệ song phương giữa hai quốc gia và đòi hỏi những nỗ lực lớn nhằm tìm ra giải pháp cũng như tạo ra không gian hiểu biết để tránh đối đầu.

Trong các cuộc trao đổi đã diễn ra, phía Cuba bày tỏ thiện chí tiến hành tiến trình này trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, cũng như tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của Chính phủ Cuba. Điều này được nêu ra với tinh thần có đi có lại và tuân thủ luật pháp quốc tế.