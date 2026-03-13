Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Người dân Iran xuống đường tuần hành bất chấp cuộc không kích của Israel

Minh Hạnh

TPO - Sáng 13/3, đông đảo người dân đã tuần hành ở các thị trấn và thành phố trên khắp Iran để kỷ niệm Ngày Al Quds - sự kiện thường niên được tổ chức nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine. Các cuộc tuần hành diễn ra khi quân đội Israel tuyên bố phát động một "làn sóng" tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Người dân Iran xuống đường tuần hành. (Nguồn: Reuters)

Video do truyền thông nhà nước Iran đăng tải cho thấy các cuộc tuần hành quy mô lớn tại thủ đô Tehran, Khorramabad, Esfahan, Golestan, Yazd, Mashhad và Zahedan. Người dân vẫy cờ, cầm chân dung của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei và cha ông - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Một số quan chức cấp cao của Iran đã xuất hiện trong cuộc tuần hành, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao - Ali Larijani, Chánh án Tối cao Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, cựu tổng thống lâm thời kiêm cố vấn thân cận của Đại giáo chủ Ali Khamenei - Mohammad Mokhber.

ap26072261903549.jpg
Người dân Iran cầm chân dung Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei và cha ông - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. (Ảnh: AP)
2026-03-13t071413z-1586503053-rc.jpg
Một binh sĩ đứng canh gác gần cuộc tuần hành. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc tuần hành diễn ra khi quân đội Israel tuyên bố phát động một "làn sóng" tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Những tiếng nổ lớn đã vang lên ở trung tâm Tehran, gần địa điểm người dân tuần hành. Truyền thông địa phương đưa tin, một phụ nữ đã thiệt mạng.

Video do hãng thông tấn Iran Tasnim đăng tải cho thấy, người dân hô vang khẩu hiệu trên đường phố, trong khi khói từ một vụ nổ bốc lên gần đó.

Trước khi tiến hành vụ tấn công, Israel đã ban hành cảnh báo kêu gọi người dân Iran sơ tán khỏi các khu vực được đánh dấu trên bản đồ.

Minh Hạnh
CNN
#Iran #Israel #Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei #Palestine #Trung Đông #Mỹ

