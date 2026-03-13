Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ nói sẽ 'giáng đòn rất mạnh' vào Iran trong tuần tới

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ “giáng một đòn rất mạnh” vào Iran trong tuần tới.

Trong cuộc phỏng vấn hãng tin Fox News hôm thứ Sáu (13/3), khi được hỏi về việc giúp các tàu chở dầu đi qua eo biển vận chuyển quan trọng này, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Chúng tôi sẽ làm điều đó nếu cần thiết. Nhưng, các bạn biết đấy, hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra". Ông Trump không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

464d0894-4acb-4efa-906a-e000148ce2b9.jpg

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Iran sẽ phải trải qua một quá trình phục hồi lâu dài sau các hành động quân sự gần đây. Theo ông, nước này có thể cần "nhiều năm để tái thiết", đồng thời khẳng định Washington đã gây ra "thiệt hại rất nặng nề" cho Tehran.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ nói thêm: "Chúng tôi sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh trong tuần tới".

Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại họp báo tối cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng năng lực quân sự của Iran đã suy yếu đáng kể sau các chiến dịch tấn công liên tục do Mỹ và Israel tiến hành.

"Iran không có hệ thống phòng không, Iran không có không quân, Iran không có hải quân", ông Hegseth nói.

Theo ông, kho tên lửa của Iran đã giảm khoảng 90%, trong khi số lượng máy bay không người lái tấn công một chiều giảm tới 95%.

"Số lượng tên lửa của họ đã giảm 90%, số lượng máy bay không người lái tấn công một chiều của họ hôm qua đã giảm 95% và như cả thế giới đang thấy, họ đang thể hiện sự tuyệt vọng tột cùng ở eo biển Hormuz, điều mà chúng ta đang phải đối phó", ông nói thêm.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết lực lượng Mỹ và Israel đã tiến hành hàng nghìn cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

"Nhờ các chiến dịch của không quân Mỹ và Israel, hơn 15.000 mục tiêu của đối phương đã bị tấn công, tương đương hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh Washington đang lên kế hoạch "đánh bại, phá hủy và vô hiệu hóa" toàn bộ năng lực quân sự quan trọng của Iran với tốc độ chưa từng có.

"Sớm thôi, tất cả các công ty quốc phòng của Iran sẽ bị phá hủy", ông Hegseth nhấn mạnh.

Quỳnh Như
CNN, Fox News
#Mỹ #Iran #đòn tấn công #quân sự #Hormuz #chiến dịch #xung đột #Trung Đông #căng thẳng

