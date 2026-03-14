Năm máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ trúng đòn tập kích của Iran

TPO - Báo Wall Street Journal dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết, 5 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ đã bị hư hại trong cuộc tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ ở Ả-rập Xê-út những ngày gần đây.

Theo bài viết, sau vụ tấn công, các máy bay Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan đã bị hư hại nhưng không bị phá hủy hoàn toàn và đang được sửa chữa. Bài báo cho biết thêm rằng không có ai thiệt mạng trong vụ việc.

Căn cứ không quân Prince Sultan là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của Ả-rập Xê-út và Mỹ tại Trung Đông. Căn cứ này nằm gần TP Al Kharj, cách thủ đô Riyadh khoảng 60km về phía nam.

Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2, Iran bắt đầu các đợt tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông. Iran bị cáo buộc đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái vào Ả-rập Xê-út và các quốc gia khác.

Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út cho biết, ít nhất 3 tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía căn cứ Prince Sultan, nhưng hệ thống phòng không của Ả-rập Xê-út đã đánh chặn được số tên lửa này.

Trong vụ máy bay tiếp dầu của Mỹ rơi ở miền tây Iraq ngày 12/3, toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng vì họ không được trang bị hệ thống ghế phóng hoặc dù để thoát hiểm giữa không trung.

KC-135 Stratotanker là loại máy bay có thể tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay Mỹ khác. Giống như máy bay vận tải, chúng thường được giữ khoảng cách với vùng chiến sự và không được trang bị hệ thống thoát hiểm giữa không trung. Nếu xảy ra sự cố, phi hành đoàn chủ yếu tập trung duy trì chuyến bay hoặc hạ cánh an toàn nhất có thể.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra khiến chiếc KC-135 gặp nạn và 1 máy bay tiếp dầu khác buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Israel. Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã nhận trách nhiệm nhưng không đưa ra bằng chứng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận cả 6 thành viên phi hành đoàn đã tử vong và cho biết vụ việc đang được điều tra, nhưng khẳng định không phải do hỏa lực của đối phương hay bắn nhầm từ phía đồng minh.