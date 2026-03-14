Iran cân nhắc cho phép tàu đi qua eo biển Hormuz nếu dùng nhân dân tệ

TPO - Iran đang xem xét cho phép một số lượng hạn chế các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, với điều kiện dầu được giao dịch bằng nhân dân tệ Trung Quốc, một quan chức cấp cao của Iran nói với CNN.

Các tàu chờ ngoài khơi eo biển Hormuz, gần UAE ngày 11/3. (Ảnh AP)

Cũng theo nguồn tin, động thái tiềm năng này diễn ra khi Tehran đang xây dựng một kế hoạch mới để quản lý dòng tàu chở dầu đi qua eo biển.

Dầu mỏ quốc tế gần như hoàn toàn được giao dịch bằng đô la Mỹ, ngoại trừ dầu của Nga được giao dịch bằng rúp hoặc nhân dân tệ.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã cố gắng thúc đẩy việc mua dầu bằng nhân dân tệ, đặc biệt là từ Ả-rập Xê-út. Tuy nhiên, đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ của thế giới và nhân dân tệ chưa được chấp nhận rộng rãi trên thị trường toàn cầu.

Sự lo ngại của thị trường về eo biển này đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022 - thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ngày 13/3, Liên Hợp Quốc cảnh báo việc hạn chế dòng tàu qua eo biển sẽ gây ra “tác động to lớn” đến các nỗ lực nhân đạo khi chiến tranh tiếp diễn.

“Khi tàu thuyền ngừng di chuyển qua eo biển đó, hậu quả sẽ lan truyền rất nhanh. Thực phẩm, thuốc men, phân bón và các nguồn cung khác sẽ khó vận chuyển hơn và chi phí giao hàng sẽ đắt đỏ hơn”, ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, cho biết.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông tin việc các tàu Hải quân Mỹ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz sẽ sớm diễn ra.

“Nó sẽ xảy ra sớm”, ông Trump nói để trả lời câu hỏi của phóng viên.

“Hôm nay chúng ta đã có những đòn đánh rất, rất lớn”, ông nói thêm.

Khi được hỏi ông nghĩ cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bao lâu, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Nó sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết. Tôi không thể nói cho bạn biết. Ý tôi là tôi có suy nghĩ riêng của mình, nhưng nói ra thì có ích gì? Nó sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết”.

“Họ đã bị tàn phá. Đất nước của họ đang ở trong tình trạng tồi tệ. Toàn bộ hệ thống đang sụp đổ”, ông Trump nói thêm.

Ông cho biết ông đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc chiến, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ tới Trung Quốc vào cuối tháng này.

Giá dầu tiếp tục tăng trong ngày 13/3, khi thị trường tiếp tục lo ngại về tình trạng eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa.

Giá dầu tăng bất chấp nỗ lực của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) và Mỹ nhằm giảm bớt áp lực giá. Trước đó, IEA đã đồng ý thực hiện một đợt xả kho dự trữ dầu lịch sử, và Mỹ đã cho phép các quốc gia tạm thời được mua dầu Nga.

Dù vậy, trong tuần này, dầu Brent và dầu thô Mỹ lần lượt tăng 11,3% và 8,6%, tiếp nối đà tăng mạnh của tuần trước đó.

Tính tổng thể, dầu Brent đã tăng 41,5% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong khi dầu thô Mỹ tăng 47%.