Mỹ oanh tạc hòn đảo chiến lược của Iran, chuyên gia cảnh báo giá dầu 'vượt tầm kiểm soát'

TPO - Cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg của Iran, một cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng, tiếp tục làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông và cuối cùng có thể đẩy giá dầu “vượt tầm kiểm soát”, một quan chức quân đội về hưu nói với CNN.

“Điều đó có nghĩa là chúng ta đã gia tăng đáng kể mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến này. Từ mục tiêu ‘loại bỏ quân đội, loại bỏ chế độ’, giờ đây chúng ta dường như đang cố gắng phá huỷ huyết mạch kinh tế của đất nước này”, cựu tướng quân đội Mỹ Mark Kimmitt nói.

Theo ông Kimmitt, Mỹ đang giữ đảo Kharg làm “con tin” để đảm bảo Iran cho phép tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz. Việc đóng cửa eo biển này đã khiến giá dầu thô tăng vọt.

Tuy nhiên, nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở đảo Kharg bị nhắm mục tiêu, “rõ ràng là Iran sẽ tấn công phần còn lại của cơ sở hạ tầng ở Trung Đông”.

“Và đến lúc đó, giá dầu sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Kimmitt nói.

Ảnh vệ tinh đảo Kharg trước khi bị Mỹ tấn công. (Ảnh: Airbus)

Đảo Kharg là một dải đất dài 1,5 km ngoài khơi bờ biển Iran, nơi dường như vẫn không bị ảnh hưởng trong hai tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Hòn đảo quan trọng này là nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, quân đội nước này đã ném bom "mọi mục tiêu quân sự" trên đảo Kharg của Iran, và sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của đảo nếu Iran tiếp tục ngăn chặn tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.

“Vừa rồi, theo chỉ thị của tôi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã thực hiện một trong những cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, hoàn toàn xóa sổ mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran. Vũ khí của chúng ta là mạnh nhất và tinh vi nhất. Vì lý do chính đáng, tôi đã chọn không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social hôm 13/3.

“Tuy nhiên, nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào can thiệp vào việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua Eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này”, ông Trump nói thêm.

(Nguồn: CNN)

Video do Tổng thống Trump đăng tải lên Truth Social và được CNN định vị địa lý đã cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg, bao gồm cả các mục tiêu là cơ sở sân bay và đường băng.

Ngay sau khi thông tin về chiến dịch tấn công đảo Kharg được Mỹ công bố, Iran đã ra tuyên bố cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dầu khí và năng lượng của nước này sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở trong khu vực thuộc sở hữu của các công ty dầu mỏ có cổ phần của Mỹ hoặc hợp tác với Mỹ.