Công an Đồng Nai điều tra vụ hạ cốt nền làm đường khiến nhà dân chênh vênh

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai ngày 14/3 cho biết, đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 qua xã Tân Lợi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản.

Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện phản ánh về việc hạ cốt nền tuyến đường khiến một số căn nhà của người dân nằm sát mép taluy rơi vào tình trạng chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Các hộ dân bị ảnh hưởng khi tuyến đường đi ngang qua.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà tuyến giao thông được xác định có vai trò kết nối sân bay quốc tế Long Thành với khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải.

Theo báo cáo, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2023. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư, tổ chức triển khai thi công từ tháng 11/2024 với 4 gói thầu xây lắp.

Qua kiểm tra hiện trường khu vực có 8 hộ dân bị ảnh hưởng, đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 thuộc gói thầu XL04, cơ quan chức năng xác định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tự tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thiết kế so với phương án ban đầu.

Việc điều chỉnh này nhằm cải tạo một số đường cong đứng, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường cấp III đồng bằng với tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh trắc dọc đã làm phát sinh chênh lệch cao độ đáng kể tại một số vị trí dọc tuyến.

Đoàn kiểm tra gồm Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và chính quyền địa phương khi kiểm tra hiện trường ngày 2/3 ghi nhận đoạn tuyến nói trên đã thi công hoàn thiện lớp móng cấp phối đá dăm rộng khoảng 12–14m và đang tiến hành đào mái taluy theo thiết kế điều chỉnh.

Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân khiến các hộ dân bị ảnh hưởng là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, mặt bằng thi công bị hạn chế. Trong khi đó, nền đào có chênh cao lớn khiến 8 căn nhà nằm sát phạm vi đào bị đặt vào tình thế nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Các hộ dân đã được di dời đến nơi ở mới

Trước nguy cơ mất an toàn, ngày 5/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã quyết định tạm dừng thi công đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai nhằm phòng ngừa sạt lở. Đồng thời, các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường đang khai thác cũng được triển khai.

Cận cảnh một ngôi nhà bên "vực" sau hạ cốt nền.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, chủ đầu tư đã phối hợp với UBND xã Tân Lợi cùng các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với 8 hộ dân. Các hộ được hỗ trợ kinh phí từ nguồn xã hội hóa để bố trí chỗ ở tạm thời, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian chờ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Theo thông tin từ địa phương, toàn bộ 8 hộ dân đã nhận hỗ trợ và chuyển đến nơi ở tạm từ ngày 4/3. Ngoài ra, Công ty Điện lực Đồng Nai đã khảo sát hiện trường và xây dựng phương án di dời các trụ điện có nguy cơ sạt lở hoặc đổ ngã, dự kiến hoàn thành trước tháng 3/2026.

Liên quan đến khối lượng đất đào từ dự án, chủ đầu tư cho biết một phần được tận dụng để đắp nền trong phạm vi công trình, phần còn lại được tập kết tại 4 bãi chứa trong khu vực dự án. Số đất dư này đang được tính toán để tiếp tục sử dụng làm vật liệu đắp nền cho đoạn tuyến dài khoảng 17 km tiếp theo vừa được bổ sung vào dự án.

Đối với phần đất đào nằm ngoài phạm vi dự án, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hai thửa đất tại xã Tân Lợi. UBND xã Tân Lợi hiện đang hoàn thiện hồ sơ để ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng đất đào, phương án sử dụng và xử lý nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định về đất đai, môi trường. Đồng thời, cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng theo kế hoạch.

Việc thi công đoạn tuyến từ Km10+200 đến Km10+550 chỉ được phép triển khai trở lại khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất và các điều kiện an toàn được bảo đảm theo quy định.

Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND xã Tân Lợi, đơn vị thi công đã bàn giao mốc giới dự án nhưng không bàn giao hồ sơ đo đạc địa chính. Do thiếu căn cứ pháp lý, địa phương không thể ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai, dẫn đến việc đào bới diễn ra trước khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Thậm chí, UBND xã đã phải lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai đối với các thửa đất bị đào ngoài phạm vi dự án.