'Na Đắc Kỷ' sa lưới sau gần 5 năm trốn truy nã

TPO - Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ Phạm Thùy Trang Đài (33 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa), còn gọi là “Na Đắc Kỷ”, người bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích sau gần 5 năm lẩn trốn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ rạng sáng 29/4/2021. Thời điểm này, Đài cùng V.T.L. (24 tuổi, quê Cà Mau) và một số người bạn ngồi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long (quận Bình Tân cũ). Trong lúc trò chuyện, L. kể lại việc từng bị Võ Yến Linh gây khó dễ khi làm tiếp viên tại một quán karaoke trên địa bàn.

Bức xúc thay cho bạn, Đài cùng nhóm người đã kéo đến quán karaoke Victory trên đường Hồ Văn Long để tìm Linh nói chuyện. Khi đến nơi, nhóm của Đài gặp Linh đang đứng trước sảnh cùng Nguyễn Lê Huy và một số người khác, dẫn đến xô xát giữa hai bên.

Trong lúc hỗn chiến, các đối tượng dùng gậy bóng chày và nhiều hung khí tấn công nhau khiến nhiều người bị thương. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn và báo công an. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, trong đó anh Nguyễn Lê Huy bị thương tích 14%.

Sau gần 5 năm kiên trì lần theo dấu vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đài. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.