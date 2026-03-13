Án chung thân cho người đàn ông Trung Quốc sát hại đồng hương

Tân Châu
TPO - Bị từ chối cho vay 30.000 nhân dân tệ, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu đồng hương khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, bị cáo cho thi thể vào thùng gỗ thuê người vận chuyển đi nơi khác nhằm phi tang.

Ngày 13/3, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Zheng Yikun (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Zheng Yikun tại phiên tòa ngày 13/3.

Theo cáo trạng, tối 29/10/2024, bị cáo Zheng Yikun và ông Shen Shaoping (quốc tịch Trung Quốc) cùng ngủ tại trụ sở công ty ở phường Bình Trị Đông, TPHCM.

Đến sáng hôm sau, ông Shen Shaoping hỏi vay Zheng Yikun 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Zheng Yikun không đồng ý nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Trong lúc cãi vã, Shen Shaoping cầm búa tấn công khiến ông Shen Shaoping tử vong.

Zheng Yikun cho thi thể ông Shen Shaoping vào một thùng gỗ rồi thuê người vận chuyển đến một nhà kho nhằm phi tang.

Ngày 7/11/2024, người thân của ông Shen Shaoping đến cơ quan công an trình báo việc nạn nhân mất liên lạc. Qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy và xác định Zheng Yikun là người gây án.

