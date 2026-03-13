Khởi tố kẻ hành hung, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Chiều 13/3, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, tối 8/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị kéo lê trên đường. Hình ảnh thể hiện, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác nâu sẫm trong tình trạng nằm bên lề đường. Trên mặt cô gái xuất hiện nhiều vệt máu.

Bàn Văn Huấn tại cơ quan công an.

Một người đàn ông đi cùng mặc quần bò xanh, áo khoác xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người đàn ông này một tay cầm giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo kéo lê cô gái trên đường.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã An Thành bước đầu xác định, người đàn ông là Bàn Văn Huấn (SN 1991, ở xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang). Còn người phụ nữ là H.A.T (ở phường Đông Hải, TP Hải Phòng).

Theo xác minh ban đầu, Huấn và chị H.A.T có quan hệ tình cảm. Sáng 8/3, cả hai di chuyển trên chiếc taxi từ trung tâm thành phố Hải Phòng đến phà Giải, thuộc xã An Thành. Sau đó, cả hai người đi bộ lên phà sang xã Hà Nam (TP Hải Phòng) để thăm người quen.

Hình ảnh vụ việc được người dân ghi lại.

Đến chiều cùng ngày, trong quá trình di chuyển về, Huấn và chị H.A.T đã phát sinh mâu thuẫn. Thời điểm này, Huấn đã dùng tay, chân đánh vào mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải khiến người phụ nữ bị thương vùng mũi và hàm trái.