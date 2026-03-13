Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Clip: Người phụ nữ bị hàng xóm túm tóc kéo lê ra hành lang hành hung

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 13/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm ba người (hai nam, một nữ) xô xát với một phụ nữ tại khu nhà trọ trong hẻm đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, TPHCM.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào tối mùng 5 Tết nguyên đán (tức ngày 21/2). Nạn nhân trong clip là chị T.T.D. (51 tuổi, quê Sóc Trăng).

Clip vụ việc.

Chị D. cho biết, tối hôm đó chị cùng một số người tại dãy trọ tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ăn uống, giữa chị và những người này xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, do cảm thấy mệt nên chị D. về phòng nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, ba người cùng ăn nhậu trước đó đã xông vào phòng, nắm tóc và tay lôi chị D. ra khu lối đi chung của dãy trọ. Đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh nhóm người kéo lê, kèm theo nhiều tiếng la ó và chửi bới.

Mặc dù có hàng xóm can ngăn nhưng nhóm này vẫn tiếp tục tấn công người phụ nữ. Thậm chí, một người đàn ông mặc áo trắng trong nhóm còn cầm một cây gậy dài định đánh chị D. nhưng được mọi người ngăn lại.

dnhnha.jpg

Sau đó, người đàn ông này dùng chân đạp mạnh khiến chị D. ngã nhào xuống nền. Theo chị D., vụ việc khiến chị bị trầy xước, phải vào bệnh viện sơ cứu và nằm viện hơn một ngày. Chị cũng cho biết nhóm người này đã hai lần xông vào phòng trọ lôi mình ra ngoài.

Ngay sau sự việc, chồng chị D. đã đến Công an phường Tân Tạo trình báo, mong cơ quan chức năng xử lý để bảo vệ quyền lợi cho vợ.

Công an phường Tân Tạo sau đó đã mời các bên liên quan đến làm việc, lấy lời khai và lập hồ sơ xử lý theo quy định. Qua xác minh, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống giữa những người sống cùng dãy trọ.

Cơ quan chức năng xác định thương tích của chị D. chưa đến mức xử lý hình sự. Nhóm người liên quan đã bị xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời bị răn đe, giáo dục và cam kết không tái phạm.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực của nhóm người trên, đặc biệt là việc một người đàn ông dùng chân đạp ngã người phụ nữ.

Nguyễn Dũng
