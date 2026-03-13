Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố bảo vệ trường tiểu học hiếp dâm học sinh

Nhật Huy
TPO - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam một bảo vệ trường tiểu học 59 tuổi để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị can khai nhận đã nhiều lần dụ dỗ, cho tiền rồi xâm hại tình dục học sinh ngay trong khuôn viên trường.

Sáng 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Khai (SN 1967, ngụ xã Ô Lâm, An Giang) - làm bảo vệ cho một trường tiểu học trên địa bàn xã, để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị can Nguyễn Văn Khai.

Theo điều tra ban đầu, trưa 2/3, Nguyễn Văn Khai đang ở phòng bảo vệ thiết bị của trường thì thấy một học sinh nữ (13 tuổi) của trường đứng ngoài cửa sổ. Nảy sinh ý đồ xấu, Khai đã dụ dỗ, đưa 100.000 đồng cho em học sinh và dẫn em vào khu vực nhà vệ sinh của trường rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Tối cùng ngày, gia đình em học sinh biết được sự việc nên tố giác đến Công an xã Ô Lam.

Tại cơ quan công an, Khai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, và khai nhận trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với em học sinh trên tại khu vực nhà vệ sinh của trường bằng thủ đoạn tương tự.

Nhật Huy
