Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhóm 'quái xế' vô cớ dùng đinh ba đâm nhiều người đi đường

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mâu thuẫn với nhóm chưa rõ lai lịch, bị cáo Lê Quốc Bảo cùng nhiều thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí đi từ Hưng Yên lên Hà Nội, vô cớ đâm chém người đi đường.

Trong hai ngày 11 và 12/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Việt Anh (19 tuổi) mức án 10 năm tù; Nguyễn Hữu Bách (20 tuổi) 13 năm 6 tháng tù; Lê Quốc Bảo (18 tuổi) 9 năm 6 tháng tù về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Cùng vụ án, gần 20 bị cáo khác là thanh, thiếu niên cũng bị phạt thấp nhất từ 18 tháng tù đến 12 năm 6 tháng tù.

Diễn biến xét xử xác định, bị cáo Lê Quốc Bảo có mâu thuẫn với nhóm Thảo Bảnh (chưa xác định). Ngày 20/4/2025, Bảo bàn bạc với các bị cáo khác chế tạo hung khí để đi đánh nhau.

screen-shot-2026-03-12-at-215348.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo góp tiền mua đinh ba, tuýp sắt về để chế tạo tuýp sắt gắn dao, gắn lưỡi kiếm, gắn đinh ba rồi giấu tại vườn nhà bị cáo Phạm Quang Quyền (trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Chiều 26/4/2025, Bảo nhắn tin cho nhóm tập trung lên khu đô thị ở Gia Lâm để đánh nhau. Đến 19h cùng ngày, Bảo phát cho nhóm đồng phạm hung khí rồi thống nhất đi từ cánh đồng thôn Các Lư đến khu công nghiệp Phố Nối (Hưng Yên).

Trên đường, các bị cáo phóng nhanh, bấm còi ầm ĩ, hú hét, chửi bới, dọa đánh, gây hoảng sợ cho người đi đường.

Khi nhóm đến đoạn đường Sao Biển 23, thuộc địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ (Hà Nội) thì gặp nhóm 6 người của anh Lê Hồng A. đi xe máy ngược chiều. Thấy vậy, Nguyễn Hữu Bách, Lê Việt Anh (nhóm Bảo) hô hoán tất cả đuổi đánh khiến nhóm anh Lê Hồng A., hoảng sợ bỏ chạy.

Khi đuổi kịp, Việt Anh cầm đinh ba đâm vào vùng vai, lưng trái làm đinh ba găm vào người các nạn nhân. Riêng anh Lê Hồng A. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong.

Trong vụ án này, một số cá nhân có hành vi điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã có công văn gửi địa phương đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.

Hoàng An
#Quái xế #Đánh người đi đường #Vô cớ đánh người đi đường #Nhóm quái xế #Quái xế lĩnh án

Xem thêm

Cùng chuyên mục