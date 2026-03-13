Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế ô tô chọc thủng 2 bánh xe SH để ven đường

Thanh Hà
TPO - Cơ quan Công an đã tiếp nhận trình báo của chủ xe SH để ven đường bị tài xế ô tô chọc thủng 2 bánh xe ở Hà Nội và xác minh làm rõ.

tp-br_anh-1.jpg
Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Hà

Liên quan đến thông tin nam thanh niên để xe SH ngoài đường bị tài xế ô tô chọc thủng 2 bánh xe gây bức xúc dư luận, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong chỉ huy Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của chủ xe máy và xác minh, làm rõ.

Theo chỉ huy Công an phường Yên Hòa, vụ việc gây bức xúc dư luận, mất an trật tự trên địa bàn, đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

tp-br_anh-2.jpg
Nơi xe ô tô di chuyển vào ngõ. Ảnh: Thanh Hà

Trước đó, tối muộn 12/3, trên mạng xã hội xuất hiện video kèm thông tin vào khoảng 20h58 cùng ngày, chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover BKS 30H-352.XX đang dừng trong một con ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (Yên Hòa, Hà Nội), phía trước một nam thanh niên đang dắt chiếc xe máy Honda SH.

Lúc này, nam thanh niên nói với tài xế ô tô rằng "xe đã khóa cổ...", và kéo đuôi xe máy lùi lại để tài xế ô tô có thể tiến lên phía trước.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên sau khi xuống xe, tài xế ô tô đã cầm một vật sắc nhọn và chọc liên tiếp vào 2 bánh xe của chiếc xe máy...

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo quy định.

Thanh Hà
