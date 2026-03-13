Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Tạm giữ đối tượng giao cấu bé gái 14 tuổi và dùng điện thoại quay lại

Nguyễn Thắng
TPO - Chị T đang xuất khẩu lao động tại nước ngoài tá hỏa nhận được hình ảnh nhạy cảm của cháu L (SN 2012, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) là con gái của chị T từ một tài khoản Facebook “Ngô Minh”, sau đó đã bị thu hồi.

Ngay lập tức, chị T đã liên hệ về gia đình để xác minh về hình ảnh trên, đồng thời gia đình của cháu L đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để làm đơn trình báo về sự việc.

Tại Cơ quan điều tra, cháu L khai, qua mạng xã hội, cháu L kết bạn và làm quen với tài khoản facebook “Ngô Minh”. Sau một thời gian nói chuyện thì cháu L và người đàn ông sử dụng tài khoản “Ngô Minh” nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tò mò về giới tính, đối tượng có tài khoản facebook “Ngô Minh” đã gạ gẫm và quan hệ tình dục với cháu L tại nhiều nhà nghỉ trên địa bàn xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Nhiều lần đối tượng đã đặt điện thoại di động để quay lại hành vi “đồi bại” của bản thân. Đáng chú ý, cháu L chỉ biết người đó sử dụng tài khoản facebook “Ngô Minh” mà không biết tên tuổi, địa chỉ của đối tượng này.

z7613321048764-2b3e469c21b1db8b632ec2d4814638f0.jpg
Đối tượng Mạnh.

Công an tỉnh Bắc Ninh và sự phối hợp với Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L là Trịnh Viết Mạnh (SN 1993, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh). Trước những chứng cứ Cơ quan điều tra đưa ra, Mạnh đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Viết Mạnh về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Trịnh Viết Mạnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng
