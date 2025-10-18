Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bé gái chưa đủ 16 tuổi bị 4 đối tượng hiếp dâm, giao cấu khi say rượu

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bốn đối tượng trú tại phường Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La) đã hiếp dâm, giao cấu cháu H.T.M đang tuổi vị thành niên khi cháu này say rượu.

a-4-dt.jpg
4 đối tượng hiếp dâm, giao cấu với trẻ vị thành niên.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng về hành vi hiếp dâm, 1 đối tượng về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, rạng sáng 12/10, nhóm thanh niên cùng trú tại phường Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La) gồm: Lò Minh Thi (SN 2006); Lầu A Đại (SN 2006); Lường Đình Vững (SN 2008) và Ngọc Khắc Nguyện (SN 2008) và cháu H.T.M (SN 2010) cùng nhau uống rượu bia. Sau khi cuộc nhậu kết thúc, 4 đối tượng lợi dụng lúc cháu M say rượu đã quan hệ tình dục.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu M phát hiện con gái bị xâm hại tình dục và trình báo nội dung vụ việc với Cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lò Minh Thi về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Lầu A Đại, Lường Đình Vững, Ngọc Khắc Nguyện về hành vi hiếp dâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#Sơn La #Công an Sơn La #tạm giữ hình sự #bảo vệ trẻ em #hiếp dâm #giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục